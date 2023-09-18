«Автотор» назвал стоимость кроссовера Kaiyi X3

Компания «Автотор», которая на заводе в Калининграде начала сборку кроссоверов Kaiyi X3, назвала стоимость модели на российском рынке.

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Модель оснащена 113-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором и передним приводом. Новинка будет доступна в двух комплектациях, Comfort и Luxury.

Оборудование Kaiyi X3 включает в себя 7-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином, широкий список электронных систем безопасности, а также «Зимний пакет», в состав которого входят подогрев руля, сидений первого и второго ряда, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Стоимость кроссовера Kaiyi X3 в базовой версии Comfort с «механикой» составит 2,1 млн руб, а с вариатором — 2,2 млн руб, а комплектация Luxury доступна только с вариатором по цене от 2,2 млн руб.

Максим Вершинин

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