«Зенит» все ближе к первой строчке в турнирной таблице. После крупной победы над «Рубином» в восьмом туре со счетом 3:0 действующий чемпион отстает от лидера — «Краснодара» — всего на одно очко. Из московских команд победу в минувшие выходные одержал только «Спартак». Красно-белые одолели «Сочи» (1:0). В заключительной встрече тура «Локомотив» проиграл на своем поле «Оренбургу» со счетом 0:2. За развитием событий в матчах восьмого тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РФК «Ахмат» Фото: РФК «Ахмат»

То, что «Краснодар» настроился в этом сезоне на титул, очевидно. По крайней мере, бежать в атаку ради красивого футбола при нынешнем наставнике Владимире Ивиче южане перестали, и на первый план все-таки вышел результат. Но в чемпионской гонке на длинной дистанции самое главное — не терять очки в матчах с соперниками ниже классом. И в рамках восьмого тура «Краснодар» дрогнул в Грозном — ничья (1:1).

А «Зенит» еще раз показал, что даже с неудобными соперниками может брать свое и при этом еще играть в полноги. Матч в Казани команда Сергея Семака начала расслабленно, но когда пришло время добавить, гости сделали это и забили три безответных мяча. То, что «Зенит» играет с большим запасом, по крайней мере, с аутсайдерами, видно невооруженным глазом, уверен футбольный эксперт Дмитрий Сенников:

«"Зенит" играет очень равномерно и спокойно. Но когда у них появилась возможность контратаки, было ощущение, как будто сине-бело-голубые нажали на педаль — два раза, и все. Конечно, "Зенит" играет с большим запасом».

Но если Санкт-Петербург продолжает набирать обороты, то Москва буксует. «Спартак» обыграл «Сочи» с минимальным счетом и забил лишь на последних минутах. После этого поражения пост главного тренера «Сочи» покинул Дмитрий Хохлов. Неожиданности в решении клуба футбольный эксперт Владислав Радимов не увидел:

«После Владимира Федотова команда не молодела, и футболисты там не самого качественного уровня. Все, что мог, Хохлов сделал, надо его поблагодарить за работу. Так решил клуб. Да, результаты не самые лучшие, потому что планка была Федотовым задрана до медалей даже чемпионата».

Это уже четвертая отставка сезона, хотя в РПЛ не сыграна даже треть матчей. В московских клубах пока об увольнениях наставников речь не идет, хотя предпосылки есть. Действия тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, например, давно вызывают вопросы. В «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» пока все спокойно, хотя очки команды теряют. Армейцы во встрече с «Крыльями Советов» — 2:2. «Динамо» с «Пари НН» — 1:1. «Локомотив» вообще проиграл дома одному из аутсайдеров РПЛ — «Оренбургу» — на своем поле (0:2). Причем оба мяча получились шикарными. «Оренбург» после того, как в команде поменяли главного тренера, не проигрывает. Что изменил испанец Давид Деограсия, рассказал автор второго мяча Модест Воробьевас:

«Дисциплина в первую очередь — как в быту, так и на поле. Все прекрасно понимают, что порядок бьет класс, поэтому мы двигаемся в этом направлении и стараемся играть низом, не бить часто вперед и побеждать».

Кроме неожиданного результата, матч «Локомотив»—«Оренбург» запомнился любопытным эпизодом. В первом тайме Артему Дзюбе разорвали майку, после чего нападающий в сердцах рванул ее словно тельняшку. Форвард в резкой форме высказал все, что думает по этому поводу судье, который не наказал футболиста, лишившего Дзюбу экипировки. Чуть позже, когда один из игроков «Оренбурга» вновь пытался фолить на Дзюбе, помощник арбитра остановил нарушение громкой репликой, которая насмешила комментаторов:

«Не трогай его! Не трогай, у него второй майки нет!»

Момент, конечно, веселый, только вот после финального свистка болельщикам «Локо» было не до смеха. Команда на восьмом месте, и поверить в ее чудесное преображение трудно. А времени на раскачку нет совсем. На этой неделе клубы РПЛ ждут игры Кубка России, а уже в выходные стартует девятый тур, где «Локомотив» встречается с «Зенитом».

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