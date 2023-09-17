«Зенит» приблизился к лидерству

По итогам восьмого тура чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место и теперь всего на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». Петербуржцы уверенно переиграли в Казани «Рубин» — 3:0. А вот «Локомотив» не сумел подтянуться к тройке, уступив дома «Оренбургу» — 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от большинства конкурентов, футболисты «Зенита» (в белой форме) в восьмом туре осечку не допустили, убедительно расправившись с «Рубином»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин» В отличие от большинства конкурентов, футболисты «Зенита» (в белой форме) в восьмом туре осечку не допустили, убедительно расправившись с «Рубином»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Для «Зенита» в восьмом туре все складывалось очень удачно. Очки потерял не только лидер чемпионата «Краснодар», но и другие номинальные конкуренты — «Динамо», «Крылья Советов», ЦСКА. По нулям сыграл с «Факелом» и высоко располагающийся «Урал». А петербуржцы воспользовались сложившейся ситуацией и сократили отставание от первой команды премьер-лиги до минимума.

«Рубин», находящийся в аутсайдерской нише, трудно было назвать серьезным препятствием на пути «Зенита». Казанцы пока удивили разве лишь тем, что дозаявили в последний день перед закрытием летнего трансферного окна сразу пять футболистов. В итоге, по данным Transfermarkt, они потратили на новичков почти €6,8 млн, попав по этому показателю в топ-5 РПЛ и опередив, например, тот же «Краснодар».

У «Зенита» с первых минут на поле появился Вильсон Изидор, который недавно перешел из «Локомотива». Французский нападающий составил дуэт с лучшим бомбардиром текущего чемпионата Матео Кассьеррой и очень быстро отметил свой дебют результативным действием. Защитники «Рубина» явно прозевали рывок Изидора по левому флангу, тот на свежих ногах легко умчался один на один с вратарем Юрием Дюпиным и отправил мяч в сетку. Любопытно, что он уже забивал казанцам в первом туре, когда в концовке матча сравнял счет и спас «Локомотив» от поражения.

Как это часто бывает с «Зенитом», после гола в дебюте он успокоился и играл в экономрежиме, ожидая, когда соперник опять допустит ошибку. Но хозяева «Ак Барс Арены» уже больше Изидору воли не давали, а Кассьерру в первом тайме так вообще не было видно.

Даже обычно гиперактивный и постоянно ищущий мяч Клаудинью растворился в общей массе. Кроме того, «Рубин» добавил агрессии впереди — особенно усердствовал Джоэль Фамейе, который задергал зенитовскую оборону, а однажды едва не наказал Дугласа Сантоса за рискованную скидку назад на голкипера Михаила Кержакова. Да и габаритный центрфорвард казанцев Мирлинд Даку имел момент, в котором ему не хватило техники, чтобы докрутить мяч в дальний угол.

Во втором тайме визуально вроде бы ничего не изменилось. Гости не форсировали события, стараясь просто контролировать игру, но затем произошел взрыв, и за четыре минуты они «отвезли» команде Рашида Рахимова два мяча. Совсем незаметный до перерыва Вендел вдруг включил скорость и сделал разницу. Сначала с его подачи отличился Кассьерра, упрочивший лидерство в бомбардирской гонке с семью голами, а потом бразилец возглавил стремительную контратаку от своей штрафной площади и ассистировал соотечественнику Клаудинью. Еще Вендел заработал желтую карточку за грубость и после этого уже ушел на заслуженный отдых, так как тренерский штаб гостей решил его заменить, как и Клаудинью с Изидором.

Исход матча был предопределен, и петербуржцы могли позволить себе ротацию.

«Рубин» попробовал подсластить горечь поражения, но не вышло: «Зенит» с 17 очками поднялся на второе место, вплотную подобравшись к «Краснодару», и, похоже, постепенно в премьер-лиге все возвращается на круги своя.

В заключительной встрече тура «Локомотив» принимал «Оренбург», который под руководством нового наставника Давида Деограсии сыграл вничью с ЦСКА и одержал крупную победу над «Сочи». На «РЖД Арене» подопечные испанского специалиста тоже не стушевались. В первом тайме к голу были ближе именно гости, в частности, когда Арсен Адамов пробил головой в перекладину. А еще они порвали футболку Артему Дзюбе, которого взяли под очень плотную опеку, связав форварда по рукам и ногам. Лидер «Локомотива» от недовольства столь жестким противоборством даже демонстративно дорвал майку буквально в лоскуты.

Так что «Оренбург» отнюдь не выглядел аутсайдером, недавно занимавшим последнее место в турнирной таблице. Во второй половине он оказывал не менее упорное и организованное сопротивление, сосредоточившись скорее на сбережении ничейного счета. Казалось, что о чем-то большем южноуральцы уже не помышляют, но в конце матча Иван Башич нашел брешь перед штрафной москвичей и так бахнул по воротам, что вратарь Илья Лантратов не успел среагировать на этот удар. А в компенсированное время Дмитрий Воробьев окончательно прибил хозяев своим эстетским по исполнению и нокаутирующим по сути голом. «Локомотив» потерпел неожиданное поражение и остался с 12 очками поодаль от лидирующей группы.

Александр Ильин