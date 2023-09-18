Александру Точилину вернули пост

Неудачно проведенный стартовый отрезок отечественного футбольного сезона стоил тренерского поста в «Сочи» назначенному на него весной прошлого года Дмитрию Хохлову. Вместо него клубом будет руководить Александр Точилин, который несколько лет назад вывел его в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а в последнее время трудился в сочинском штабе. Он стал уже четвертым по счету наставником сочинцев за год с небольшим, прошедший с момента ухода в ЦСКА Владимира Федотова: при нем эта команда совершила главный взлет в своей истории, завоевав в 2022 году серебро отечественного первенства.

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«Сочи» объявил о прекращении сотрудничества «по обоюдному согласию» сторон с главным тренером Дмитрием Хохловым. Это четвертая тренерская отставка, случившаяся в Российской премьер-лиге по ходу нынешнего чемпионата России. До Хохлова с начинавшими его наставниками — Сергеем Ташуевым, Иржи Ярошиком и Вадимом Евсеевым — расстались «Ахмат», «Оренбург» и «Факел».

Во всех случаях кадровые решения клубного менеджмента легко объяснялись неудачными результатами на старте сезона. История с Дмитрием Хохловым из этого ряда не выпадает. Его увольнение состоялось на следующий день после проведенного «Сочи» выездного матча восьмого тура чемпионата страны со «Спартаком». В нем гости на самом деле чуть было не взяли очко, пропустив единственный гол в компенсированное время второго тайма. Но важен общий контекст. Поражение от спартаковцев было для «Сочи» третьим подряд и шестым в общей сложности в первенстве. Имея в активе всего шесть очков, команда располагается глубоко в подвале турнирной таблицы. В Кубке России результаты «Сочи» тоже достаточно посредственные. Выступление на групповом этапе «Пути РПЛ» он открыл выигрышем у «Факела», но затем допустил две осечки, «чисто», в основное время проиграв «Оренбургу» и в серии пенальти ЦСКА.

Отставка Дмитрия Хохлова продолжила длящуюся чуть больше года грандиозную тренерскую чехарду в «Сочи». В позапрошлом сезоне не слишком высоко котировавшийся клуб совершил очень впечатляющий и очень неожиданный взлет, завоевав серебро чемпионата России. Успеха он добился под руководством Владимира Федотова. После прорыва сочинцы понесли потери из-за возникшего интереса к их ключевым фигурам со стороны грандов. ЦСКА переманил Федотова, с которым армейцы в предыдущем сезоне также финишировали вторыми в первенстве, а еще взяли Кубок страны, флагман российского футбола «Зенит» — лучшего защитника Родригао и лучшего форварда Матео Кассьерру.

Удержать уровень сочинское руководство попыталось с помощью довольно неординарного назначения. Освободившуюся должность занял Вадим Гаранин, пришедший из второго по рангу дивизиона и из-за отсутствия лицензии высшей категории даже получивший формальный статус старшего тренера. Однако уже в ноябре 2022 года «Сочи» Гаранина уволил на фоне провалов в обоих внутренних турнирах. В первенстве клуб на зимний перерыв отправился, занимая девятую позицию, а в Кубке оказался на нижней, четвертой строчке в таблице своей группы и досрочно потерял шансы на продолжение борьбы в play-off.

Сменщиком Гаранина оказался, наоборот, специалист с шикарным послужным списком — Курбан Бердыев, который с казанским «Рубином» дважды, в 2008 и 2009 годах, выиграл золото российского первенства, в 2012-м завоевал Кубок России, а в Лиге чемпионов однажды умудрился в гостях одолеть «Барселону». Но и ему довелось трудиться в «Сочи» недолго. В чемпионате России после его рестарта сочинцы под началом Бердыева провели лишь пять матчей. Их результаты вышли странными. «Сочи» победил два сильных московских клуба — ЦСКА и «Динамо», но безнадежно, 0:4 и 0:3, уступил середнякам — «Оренбургу» и «Факелу», а затем не справился с «Крыльями Советов». Ветерана уволили, а его место в апреле досталось Дмитрию Хохлову — тренеру со скромным по сравнению с Бердыевым послужным списком и все-таки по крайней мере куда более опытному и известному, чем Вадим Гаранин. С Хохловым сочинцы скромно финишировали в прошлом чемпионате, но за топ-десятку зацепиться смогли. Показатели текущего сезона намекают на то, что и повторение такого исхода будет для них сейчас задачей непростой.

Решать ее доверили 49-летнему Александру Точилину, чья тренерская биография плотно связана с «Сочи». Это Точилин в 2019 году вывел клуб в РПЛ, но такое достижение не обеспечило ему яркого продолжения карьеры в виде ключевого поста в какой-нибудь заметной команде. Точилин работал в низших дивизионах и постоянно возвращался в сочинский штаб. Он был, по сути, правой рукой и Вадима Гаранина, некоторое время после его увольнения, пока клуб договаривался с Бердыевым, возглавляя команду в статусе исполняющего обязанности, и Дмитрия Хохлова.

Алексей Доспехов