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Путин поздравил Собянина с переизбранием мэром Москвы

Президент Владимир Путин пришел на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина в Зарядье. Господин Путин поздравил его с переизбранием, отметил большой процент отданных за действующего градоначальника голосов и похвалил его за хорошую работу.

Президент во время своей речи сказал, что в Москве «настойчиво создается прогрессивная и комфортная среда. По его словам, «Москва значимо опережает многие мировые столицы». Владимир Путин заверил, что власти продолжат модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов страны на основе опыта Москвы.

«Среди видимых достижений — их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы»,— утверждает господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Выборы прошли с 8 по 10 сентября в 85 регионах России. Господин Собянин, выдвигавшийся от «Единой России», набрал 2 499 114 (76,39%) голосов. На втором месте был Леонид Зюганов от КПРФ — 265 374 голоса (8,11%). Сергей Собянин занимает пост мэра с 2010 года.

Подробности — в материале «Ъ» «И сразу все устроилось».

Лаура Кеффер

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