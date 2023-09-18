«Отбивается кто как может»

Миллиардер Михаил Фридман рассказал о превратностях своей лондонской жизни. Бизнесмен утратил чувство комфорта и ощущение стабильности. Несмотря на прекращение против себя расследования за неисполнение санкций, он все равно опасается мести со стороны полиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что давление на отечественных предпринимателей за рубежом еще больше усилится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Михаил Фридман вслед за своим многолетним партнером Петром Авеном также дал интервью, на этот раз газете The Times. Причина вроде бы положительная, но на самом деле получается, что не очень. Власти Великобритании намеревались привлечь его за уклонение от исполнения санкций, однако в итоге дело пришлось закрыть за недостаточностью улик.

Но Михаил Маратович не рад. Теперь он опасается мести со стороны полиции с целью поставить на место высокомерного российского олигарха. И далее следует целая тирада, как он надеялся на стабильность, на спокойную жизнь на Туманном Альбионе, но все это враз утратил. Представляете, на него надевали наручники, 51 полицейский прибыл на место, улицу перекрывали десятки машин, чтобы провести обыск по совершенно пустяковому делу.

В России это называется «маски-шоу» и достаточно часто случается. И вот, оказывается, и в старой доброй Англии происходит нечто похожее. Он, Фридман, от этого как раз и уехал из РФ, дабы перестать находиться в постоянном напряжении — и вот на тебе. Вывод в целом такой: похоже, что богатый россиянин — это преступление без каких-либо исключений. Нет, Михаил Маратович, есть исключения. В этом и задача, чтобы их было больше. Но об этом ниже.

Мы понимаем, что Фридман, Авен и многие другие коллеги-товарищи по несчастью нынче всячески пытаются снять с себя санкции. Поэтому общий смысл вот таких кричащих интервью — это апелляция к западным ценностям. Так же нельзя себя вести, уважаемая полиция, богатство — это не преступление. И даже несмотря на то, что нажито оно в основном в России. Лондон — это стабильность и спокойствие. А вы, власти, попираете собственные принципы.

Да, подобная тактика вполне может сработать. Как бы то ни было, несмотря на различные неудобства и даже преследования, наш «русский Лондон» все еще держится. Отбивается кто как может. И громко хлопнуть дверью, торжественно объявить о возвращении на родину никто, похоже, не собирается.

Хотя случаи осуждения российских действий и даже отказа от гражданства, конечно, не носят массовый характер, но уже не единичны. Пока. И это нужно признать. Бывшие наши западные партнеры не собираются успокаиваться и всячески пытаются скорректировать санкционную политику так, чтобы как минимум попытаться перетянуть «русский Лондон» на свою сторону или в противном случае сделать жизнь олигархов невыносимой — чтобы плакали.

Первый вариант, конечно же, предпочтительнее. Российские бизнесмены — крупные налогоплательщики, инвесторы в их западную экономику. Такими разбрасываться не принято. Но вот мы видим, что наши олигархи уже сами апеллируют к западным ценностям. Они, мол, хорошие — часть свободного мира.

Странно, не правда ли? На родине западный образ жизнь считается враждебным, ложным и классово чуждым, а некая часть населения все это отстаивает и даже западному обществу пеняет. Что-то здесь не так, как может показаться. Собственно, возвращаясь к Фридману — он на сегодня из всего нашего крупного бизнеса за рубежом чуть ли не самый заметный. Подобное не всегда хорошо. Вот и с лондонской полицией ссориться — рискованно это. Так ведь действительно, не ровен час, и под уголовное дело попадешь.

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