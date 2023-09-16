Фридман заявил, что ему должны возместить ущерб за обыск в лондонском особняке

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), прекратившее дело в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, должно возместить ему ущерб за незаконное проникновение в дом, оплатить судебные издержки, а также вернуть изъятые наличные. Об этом бизнесмен сообщил изданию The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обыск в лондонском особняке Михаила Фридмана проводился 22 декабря 2022 года. Сотрудники NCA прибыли рано утром, они задержали миллиардера, а также изъяли его деньги, документы и компьютеры. Господин Фридман рассказал, что его потревожили «крики, вой сирен и десятки полицейских в масках, ворвавшихся в дом». По его словам, «из-за простого дела» NСA провело «целую спецоперацию, заблокировав весь район».

Как отмечает The Times, сотрудники NCA утверждали, что во время обысков Михаил Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». При этом защита миллиардера настаивает, что, согласно записи камер видеонаблюдения, «он медленно приближался к офицерам с поднятыми руками». Британские юристы, передает The Times, признают, что обыск был незаконным.

В NSA заверили, что дело об обходе санкций в отношении миллиардера прекращено. При этом Михаил Фридман отметил, что допускает предъявление новых обвинений, если в правоохранительных органах захотят «поставить этого высокомерного олигарха на место», согласуясь с общественным настроением. «Кажется, быть состоятельным россиянином без всяких исключений считается преступлением»,— сказал он.

Как сообщало агентство Bloomberg, на копии ордера на обыск особняка, оставленной в доме Михаила Фридмана, отсутствовала подпись, а указанная дата была неверной (2021 год вместо 2022-го). В ходе судебных слушаний в июле защита миллиардера утверждала, что основанием для выдачи ордера на обыск стал «компромат», в котором содержались недоказанные обвинения.

Как писала Financial Times, в отношении господина Фридмана велось расследование по трем эпизодам: сговор с целью обмана МВД Великобритании, сговор с целью дачи ложных показаний и отмывание денег. В апреле 2023 года газета сообщила, что расследование по двум первым эпизодам прекращено. Вчера, 15 сентября, Bloomberg сообщило, что NCA прекратило также расследование предполагаемого обхода санкций в отношении господина Фридмана. Агентство не уточняло, что подразумевалось под обходом санкций, однако при обыске речь шла о сговорах с целью обмануть британское МВД и дать ложные показания, а также об отмывании денег.

В 2022 году Михаил Фридман оказался под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады и других стран. После введения санкций господин Фридман остался в Лондоне. В декабре 2022-го он подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить внесение в санкционные списки.

Лусине Баласян