В колбасе из Владимирской области нашли ДНК вируса африканской чумы свиней

В Республике Алтай минэкономразвития попросил глав муниципальных образований проинформировать торговые компании о необходимости снять с реализации продукцию двух производителей колбасных изделий из Владимирской области. Обращение связано с выявлением ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продукции этих компаний за определенные даты производства. Ранее в СМИ была опубликована копия письма минэкономразвиия региона.

Подлинность письма сегодня подтвердил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Решение о снятии такой продукции с реализации и проведении лабораторных исследований связано с высокой контагиозностью вируса, несущей высокие риски экономических потерь, сообщает господин Максимов. «Важно понимать, что данный вирус не представляет опасности для человека, но способен нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству в случае вспышки»,– отмечает он.

Весной из-за вспышки АЧС в Минусинском районе Красноярского края было изъято из хозяйств и уничтожено более 400 свиней.

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Анна Егорова

колбасе из Владимирской области нашли ДНК вируса африканской чумы свиней