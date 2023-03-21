В Красноярском крае сожгли туши изъятых из-за АЧС свиней

Вечером 20 марта в селе Малая Минуса Минусинского района Красноярского края были сожжены туши свиней, изъятых для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении официального сайта города Минусинска.

«Такой процесс сопровождается сильным пламенем и дымом. Просим жителей города и района не паниковать. Сжигание контролируется противопожарными службами!»,– предупредили жителей городские власти.

Ранее администрация Минусинского района в своем Telegram-канале сообщала, что на месте сжигания будут проведены дезинфекция и рекультивация.

Как писал «Ъ-Сибирь», после того, как в Малой Минусе были зарегистрированы случаи заболевания животных АЧС, правительство Красноярского края с 15 марта ввело на территории Минусинска и Минусинского района режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Свиньи были изъяты в радиусе 5 км от очага заболевания, их владельцам выплатят компенсации. Всего предполагалось уничтожить около 400 животных.

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Валерий Лавский