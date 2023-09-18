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Коммерсантъ FM
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Зеленский назвал неприемлемыми территориальные уступки России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем передачи территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится и после начала дождей.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нет. Это наша территория»,— сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS в ответ на вопрос о том, готов ли он пойти на территориальные уступки ради мира. На вопрос о том, будет ли Украина добиваться возвращения Крыма, он не ответил.

«Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил Владимир Зеленский, комментируя вопрос о сроках украинского контрнаступления.

Аналогичную с заявлением Владимира Зеленского позицию в конце августа выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что о переговорах с Россией не может быть и речи, и даже в случае мирного диалога Украина не готова идти на территориальные уступки ради завершения конфликта.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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