Великобритания планирует ввести наказание за обучение китайских летчиков

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал The Telegraph, что бывших британских военных могут начать преследовать и привлекать к ответственности за обучение пилотов в Китае. В октябре 2022 года газета The Guardian писала, что китайские военные пытаются вербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов королевских ВВС, чтобы помочь в обучении своих пилотов.

По словам господина Шэппса, после обнаружения угрозы вербовки пилотов китайскими военными британское правительство внесло изменения в законодательство. О каких именно изменениях идет речь и вступили ли они в силу, не уточняется.

По данным The Guardian, по состоянию на 2022 год около 30 бывших британских пилотов воспользовались «очень щедрыми» условиями найма, предлагаемыми Китаем через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Осенью 2022 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «золотая эра» отношений с Китаем закончилась, «как и наивная идея о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам». В конце августа 2023 года глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отправлялся в Пекин с визитом, целью которого было налаживание отношений с китайскими коллегами. По итогам переговоров с вице-председателем КНР Хань Чжэном обе стороны выразили надежду, что все разногласия между Лондоном и Пекином вскоре решатся.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Пекином поцеремонились».

Полина Мотызлевская