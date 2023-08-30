С Пекином поцеремонились

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отправлялся в Пекин с твердым намерением приступить к реанимации отношений с КНР и потому постарался вести себя максимально предупредительно и тактично. Даже настоятельную просьбу к китайским властям повлиять на Москву для завершения российско-украинского кризиса дипломат выдвинул далеко не в первую очередь. Однако обстоятельства, из-за которых британских министров не было на китайской земле пять лет, вынуждали дипломата поднимать и неудобные вопросы. В Пекине сдержанность и политкорректность господина Клеверли, похоже, оценили, зато в Лондоне приготовились к критике — за недостаточную жесткость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-председатель КНР Хань Чжэн (справа)

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-председатель КНР Хань Чжэн (справа)

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters

Джеймс Клеверли собирался приступить к перезагрузке отношений Пекина и Лондона еще месяц назад, планируя первый за пять лет визит британского высокопоставленного чиновника в Китай. Однако таинственное исчезновение руководителя внешнеполитического ведомства КНР Цинь Гана вынудило дипломата отложить поездку. Позднее господин Цинь был снят с должности, а на его место возвращен занимавший этот пост много лет Ван И. В итоге, когда неопределенность, связанная с пертурбациями в руководстве китайской дипломатии, сошла на нет, господин Клеверли наконец-то отправился в запланированное путешествие.

При этом изначально было понятно, что легким визит не станет — слишком уж напряженный момент в международных отношениях выбрал британский дипломат для реанимации связей с Китаем, роль которого в мировых проблемах и кризисах весьма неоднозначно воспринимается Западом.

Подпортили атмосферу и британские парламентарии, которые как раз под визит своего министра выпустили доклад за авторством комиссии Палаты общин по иностранным делам, где Тайвань был назван «независимым государством», чего раньше законодатели Соединенного Королевства себе не позволяли. Учитывая, насколько остро Пекин реагирует на такие демарши, вряд ли депутаты не понимали, в какое положение ставят главу своего МИДа. При этом председателю комиссии Алисии Кернс — между прочим коллеге господина Клеверли по Консервативной партии — формулировок в докладе показалось мало, и вдогонку она потребовала от министра «твердо и решительно встать на сторону Тайваня» и поддержать право «этого государства на выбор (своей судьбы.— “Ъ”)».

Тем не менее британский дипломат давлению не поддался. Во всяком случае, в Пекине он осторожничал в выражениях, хотя и не мог, конечно, совсем проигнорировать обеспокоенности коллег в отношении Китая. Он заявил, что Лондон «трезво оценивает» разногласия с Пекином, однако это не должно мешать двум странам выстраивать «прагматичные разумные рабочие отношения». По его мнению, пытаться изолировать вторую экономику мира — «большую, влиятельную и сложную страну» — было бы большой ошибкой.

На переговорах с вице-председателем КНР Хань Чжэном он выступил за проведение регулярных встреч высших чиновников двух стран, которые, по его словам, помогут «избежать недоразумений». Кроме того, господин Клеверли призвал «решить проблемы и разногласия» между Лондоном и Пекином, которые, впрочем, «существуют в любых двусторонних отношениях». Господин Хань в ответ также не стал накалять обстановку и выразил надежду, что все и будет так, как к тому призывает Джеймс Клеверли. Для достижения новых успехов необходимо лишь проявить «взаимное уважение», отметил заместитель Си Цзиньпина.

Сохранился ли тон беседы и во время ее закрытой части, а также последующих встреч, включая переговоры с Ван И, никто, конечно, не узнал. Но, судя по всему, Джеймс Клеверли и правда постарался быть учтив и не был настроен похоронить начавшийся диалог с Пекином под напором критики и обстоятельств. Тем более что помимо личных контактов с китайскими чиновниками перед ним стояла задача проработать возможность беседы премьера Британии Риши Сунака и Си Цзиньпина во время предстоящего саммита G20 в Индии 9–10 сентября. Глава британского правительства на данный момент остался последним из лидеров стран «Группы двадцати», кто не встречался с председателем Си после снятия COVID-ограничений.

По итогам переговоров с Хань Чжэном дипломат раздавал воодушевленные комментарии, уверял в том, что говорил с собеседником «прямо и недвусмысленно», и предвкушал хорошие шансы на восстановление «линий связи» между Лондоном и Пекином.

«Я понимаю, что один телефонный звонок, один визит, одна встреча не могут коренным образом изменить направление движения. Но терпеливое, последовательное и надежное общение может возыметь эффект. Вот почему я поднимаю вопросы, связанные с правами человека, Синьцзяном, Гонконгом и так далее, всякий раз, когда встречаюсь с представителями китайского правительства»,— перечислил Джеймс Клеверли проблемы, различный взгляд на которые во многом и привел к упадку британско-китайских отношений. А ведь еще в 2015 году тогдашний премьер Великобритании Дэвид Кэмерон распивал с Си Цзиньпином пинту пива и провозглашал «золотой век» в двусторонних отношениях. На тот момент казначей Соединенного Королевства Джордж Осборн заявлял, что Британия — «лучший партнер Китая на Западе». Но уже совсем скоро в дело вмешались права человека, проблема уйгуров и постоянные смены правительства в Великобритании.

Между тем в ходе встреч в Пекине Джеймс Клеверли, конечно, не мог не затронуть тему украинского кризиса. Правда, в отличие от своих западных коллег, которые, как правило, с этого и начинали разговоры с китайскими визави, глава МИД Великобритании несколько отодвинул украинский вопрос в списке приоритетов. В комментарии телеканалу BBC господин Клеверли — после многочисленных ремарок про перспективы двусторонних отношений — заверил, что Китай заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт «справедливо и успешно завершился». «Я не думаю, что в интересах Китая, чтобы сложилось впечатление, будто он активно или даже пассивно поддерживает действия Путина. Я думаю, Пекину действительно небезразлично, что думает о нем мир. Они признают, что их будущее тесно связано с перспективами других стран по всему миру»,— осторожно высказался Джеймс Клеверли.

В другом комментарии политик отметил, что его визит «связан с развитием двусторонних отношений», но, пользуясь моментом, он также заявил китайским коллегам, что «жестокое вторжение России на Украину не имеет оправдания», а потому всем без исключения надо поддержать территориальную целостность Украины. Так или иначе последовательность, в которой дипломат делился с общественностью подробностями своей поездки, не оставляла сомнений, что в Пекин он поехал в первую очередь говорить о двусторонних отношениях.

И хотя вряд ли эти отношения после нынешнего визита вернутся в «золотой век», задел на будущее министр, похоже, сделал. Между тем в Лондоне господин Клеверли теперь почти наверняка подвергнется критике со стороны однопартийцев, в том числе экс-премьера Лиз Трасс, которая еще год назад намеревалась поместить Китай в категорию «угроз» для Великобритании. Учитывая, что в следующем году Соединенному Королевству предстоят всеобщие выборы, сохранять сдержанную линию по отношению к Пекину нынешнему правительству будет непросто. Но оно, очевидно, сделает все, чтобы, как выразился господин Клеверли, «не допустить ошибок» в отношениях со второй сверхдержавой мира.

Алексей Забродин