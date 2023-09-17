Глава Шебекино заявил о попадании снаряда в предприятие за чертой города

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил о прилете снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки города, пострадавших нет.

«Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток. Запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города связан с технической ошибкой»,— написал господин Жданов в Telegram.

Вчера, 16 сентября, в результате обстрела Шебекино один мужчина получил легкие осколочные ранения. Повреждения получил цех промышленного предприятия. Большая часть из 11 крупных предприятий Шебекино, пострадавших при массированных обстрелах в мае—июне, должны возобновить работу в четвертом квартале.

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Эрдни Кагалтынов