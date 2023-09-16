При обстреле Шебекино мужчина получил осколочные ранения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попал город Шебекино. Один мужчина получил легкие осколочные ранения. Повреждения получил цех промышленного предприятия.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший — мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, также осколками снарядов посекло 3 машины, две фуры и газель»,— написал губернатор в Telegram.

Последний раз город Шебекино был под обстрелом 14 сентября. Местные власти зафиксировали попадание 16 снарядов. Большая часть из 11 крупных предприятий Шебекино, пострадавших при массированных обстрелах в мае-июне, должны возобновить работу в четвертом квартале.

Анастасия Ларина