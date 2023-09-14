Большая часть предприятий белгородского Шебекина возобновит работу до конца года

В белгородском Шебекине большая часть из 11 крупных предприятий, пострадавших при массированных обстрелах ВСУ в мае-июне, «идет к тому», чтобы возобновить выпуск продукции в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, добавив, что все будет зависеть от оперативной обстановки.

По словам главы региона, в первом квартале 2024 года упомянутые компании могут «подойти к тому объему, который привычен для данного производства». Известно, что среди этих крупных предприятий есть единственный в России производитель лизина ЗАО «Завод премиксов №1». В конце июня вице-губернатор Дмитрий Гладский сообщал, что предприятие не запустится в ближайшее время, однако к началу июля оно возобновило свою работу.

По данным на 31 июля, в Шебекино были запущены 27 из 30 крупных и средних предприятий, пострадавших при массированных обстрелах.

Во сколько власти оценили восстановление Белгородской области после атак ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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