Электронным рецептам не до экспериментов

Эксперимент по созданию федерального реестра, где планировалось собирать данные обо всех выписанных электронных рецептах на лекарства, так и не был запущен. Как стало известно “Ъ”, принадлежавший «Фармстандарту» и ЦРПТ «Цифроздрав», который должен был стать оператором системы, прекратил работу над проектом. Теперь Минздрав намерен собирать сведения о назначениях в создаваемый им же федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. Однако это не решит главную проблему, когда выписанные в одном регионе электронные рецепты не признаются в другом, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

«Цифроздрав», который должен был стать оператором эксперимента по созданию федерального реестра электронных рецептов на лекарства, прекратил работу над проектом, говорится в отчете компании. Там указывается, что в 2023 году списаны 17,5 млн руб., которые были затрачены на проект.

Создать такой реестр президент поручил правительству в апреле 2022 года. Тогда же Минздрав опубликовал проект постановления о проведении с июля 2022 года по май 2023 года эксперимента по работе реестра в Башкирии, Татарстане, Белгородской и Московской областях. Но он так и не начался.

Из документа министерства следует, что «Цифроздрав» сам выступил с предложением стать оператором эксперимента «на безвозмездной основе» без использования полученных данных в коммерческих целях или их передачи третьим лицам. По его итогам планировалось выбрать постоянного оператора системы на конкурсной основе.

По данным на апрель 2022 года, «Цифроздрав» на 49% принадлежал «МИГ Диджитал» — структуре «Фармстандарта» Виктора Харитонина и на 51% — оператору системы маркировки ЦРПТ. В августе 2023 года «МИГ Диджитал» вышел из проекта, 100% компании консолидировал ЦРПТ, следует из данных в ЕГРЮЛ. В Минздраве были против доступа к эксперименту «Фармстандарта», как коммерческой структуры, знает источник “Ъ” на фармрынке. В «Фармстандарте» на запрос “Ъ” не ответили. В ЦРПТ сообщили “Ъ”, что сейчас «Цифроздрав» не осуществляет никакой хозяйственной деятельности.

В отсутствие единого реестра каждый регион самостоятельно решает, как внедрять систему электронных рецептов, и выбирает подрядчиков. Но это приводит к существенным проблемам, так как из-за разницы в работе на региональных уровнях пациент, которому выписали рецепт в одном субъекте РФ, не может получить по нему лекарство в другом, сообщал ранее «Фармвестник».

Теперь сведения об электронных рецептах планируется консолидировать в федеральном регистре лиц с отдельными заболеваниями и состояниями, который будет действовать в рамках Единой государственной информсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщили “Ъ” в Минздраве. Проект постановления о создании такого регистра министерство опубликовало в начале сентября 2023 года, оно должно вступить в силу с 1 сентября 2024 года и действовать шесть лет. Вести регистр будет Минздрав, как оператор ЕГИСЗ.

В министерстве утверждают, что загрузка электронных рецептов в этот регистр позволит использовать уже имеющиеся данные Минздрава, фонда ОМС и других систем. Это, по мнению чиновников, должно упростить работу медработникам и «обеспечить высокую степень защищенности информации в контуре ЕГИСЗ».

Потребность в реестре остается, так как это напрямую сказывается на прозрачности и скорости обмена электронными рецептами между всеми участниками процесса, считает управляющий директор оператора «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов. Региональные системы электронных рецептов можно рассматривать только как временное решение, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Для решения глобальных задач, как, например, признания рецептов из одних регионов в других, планирования объема закупок лекарств, в любом случае нужна единая федеральная система, считает эксперт. По его мнению, создание регистра пациентов, о котором говорит Минздрав, только отчасти решает проблему, так как электронные рецепты нужно распространять не только при выписке препаратов по льготам, но и в фармрознице.

Полина Гриценко