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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Южной Кореи пригрозил России санкциями за сотрудничество с КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин намекнул, что власти Южной Кореи могут принять односторонние санкции против России после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина 13 сентября. Это связано с опасениями Сеула о возможном военно-техническом сотрудничестве КНДР и России.

Хотя Сеулу доподлинно неизвестно, о чем конкретно вели беседу лидеры двух государств, власти опасаются, что они обсуждали возможное военно-техническое сотрудничество. Пак Джин отметил, что достижение любых договоренностей Северной Кореи с Россией в вопросах оружия будет «чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове». Министр добавил, что военное сотрудничество КНДР и России — это прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.

«Правительство делает строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий»,— передает южнокорейское издание Yonhap слова министра.

Министр сообщил, что в связи с прошедшей встречей Сеул рассматривает возможность принятия односторонних санкций против России. До этого Южная Корея принимала участие только в международных санкциях против России из-за украинского кризиса.

Это не первая реакция мирового сообщества на прошедшую 13 сентября встречу. Свою крайнюю обеспокоенность выразили представители США, Великобритании, Японии и Евросоюза. В Сеуле заявили, что Россия уже нарушила санкции Совбеза ООН, пустив на свою территорию попавших под ограничения в 2017 году зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Пён Чхоля и заместителя главы отдела ЦК партии по военной промышленности Ким Чен Сика.

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александра Горошилова

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