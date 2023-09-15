Особо обсуждаемая природная территория

ЮНЕСКО во второй раз передумала присваивать вулканам Камчатки статус «находятся под угрозой». Организация уже третий год обеспокоена планами по строительству «вулканического» горнолыжного курорта. Однако вчера Россия пообещала Комитету всемирного наследия создать на Камчатке нацпарк, который защитит природу региона. Правда, «курортные» участки туда не войдут, поэтому ЮНЕСКО предложила придать им заповедный статус. Российская сторона пообещала «сделать все для сохранения природного разнообразия территории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 10 по 25 сентября в Эр-Рияде проходит 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказывал “Ъ”, в преддверии этого мероприятия организация «вновь выразила свою крайнюю обеспокоенность» ситуацией вокруг природного объекта «Вулканы Камчатки». Более того, в проекте решений комитета была рекомендация присвоить вулканам статус объектов всемирного наследия, которым угрожает серьезная и конкретная опасность.

«Вулканы Камчатки» внесены международной организацией в Список всемирного природного наследия в 1996 году как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира». Его общая площадь около 4 млн га; в состав объекта входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской».

В июле 2021 года ЮНЕСКО уже высказывало озабоченность из-за планов по созданию туристического кластера «Три вулкана». Группа «Интеррос» Владимира Потанина объявила о намерениях построить возле вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк (планируемая дата окончания строительства — 2027 год, анонсированная стоимость — 39,2 млрд руб.). Чтобы избежать претензий ЮНЕСКО, губернатор Камчатского края Владимир Солодов постановил изменить границы природного парка «Южно-Камчатский». Из состава особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения были исключены участки территории вулкана Вилючинский, бухт Вилючинская и Жировая.

Тогда вулканы не попали в список объектов под угрозой, но это оказалось лишь отсрочкой. В 2023 году ЮНЕСКО высказала претензии уже к тому, что «границы Южно-Камчатского природного парка были изменены на национальном уровне», и повторно предложила присвоить вулканам «угрожающий» статус. Как объяснял “Ъ” член Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин, это чревато для страны исключительно «имиджевыми потерями».

В среду на заседании Комитета всемирного наследия представители Эфиопии предложили не принимать такое решение и выслушать аргументы российской стороны. После этого представители России заявили, что по поручению президента активно работают над созданием национального парка с предварительным названием «Вулканы Камчатки».

Действительно, 5 сентября проект положения о создании такого нацпарка был опубликован для общественного обсуждения. Однако в границы этой ООПТ не входят те самые участки, исключение которых и вызвало беспокойство ЮНЕСКО. Представители Бельгии указали на это, и представители России пообещали расположить эти территории в охранной зоне нацпарка. Также они заверили, что прямо сейчас никакого строительства там не ведется.

Члены комитета все же предложили пересмотреть границы планируемой ООПТ и включить в них спорные участки. На это представители России неопределенно пообещали «сделать все для сохранения природного разнообразия территории». В итоге комитет удовлетворился этими аргументами и не стал вносить «Вулканы Камчатки» в список объектов под угрозой.

Присутствовавший на сессии Михаил Крейндлин рассказал “Ъ”, что мягкость по отношению к России не была какой-то уникальной ситуацией. По его словам, все запланированные жесткие решения комитета «ослабли» после их обсуждения: «Сейчас в Комитете много стран из Азии и Африки, у которых, как правило, много проблем со своими объектами всемирного наследия. Я полагаю, что они специально старались принимать наиболее мягкие решения, чтобы в следующие разы не навлечь на себя гнев других стран». Напомним, состав Комитета всемирного наследия регулярно ротируется, сейчас его членами являются Аргентина, Бельгия, Болгария, Египет, Эфиопия, Греция, Индия, Италия, Япония, Мали, Мексика, Нигерия, Оман, Катар, Российская Федерация, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Замбия.

Минприроды заверило “Ъ”, что решение о создании нового нацпарка никак не связано с претензиями ЮНЕСКО. «Оно было принято после Восточного экономического форума 2022 года»,— отметили в пресс-службе. Министерство не ответило на вопрос, будут ли изменены границы ООПТ в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО. Однако ведомство повторило позицию российской делегации о том, что «территория, не вошедшая в границы национального парка, будет расположена в его охранной зоне».

Источник, близкий к Минприроды, заметил в разговоре с “Ъ”, что решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО лишний раз доказывает «беспочвенность предложений некоторых политиков» выйти из Конвенции об охране всемирного наследия ЮНЕСКО. И счел важным заметить, что участие России в таких соглашениях «открывает большие возможности для сохранения экологии и культуры, которые должны быть выше политических игр». Напомним, 7 сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») призвал рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО. Он выразил недовольство позицией организации, обеспокоенной законопроектом, разрешающим сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

Официальные документы комитета будут опубликованы уже после окончания сессии. Тем не менее профильный зампред правительства РФ Виктория Абрамченко уже объявила об успешных итогах 45-й сессии. «Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов»,— сообщила вице-премьер.

Полина Ячменникова