«Весенний сад» оказался дома

Утерянную картину Ван Гога нашли спустя 3,5 года. Работу «Весенний сад» украли из частной галереи в Нидерландах в марте 2020 года. Картина оценивается в сумму от $3 млн до $6 млн. Для ее поисков привлекли известного в Европе арт-детектива Артура Бранда, которого называют Индианой Джонсом в мире искусства. Он сообщил, что возвращает полотно владельцу, но о том, как вел расследование, предпочел не распространяться. Как арт-детектив мог выйти на след похитителей картины? Выясняла Светлана Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marten de Leeuw / Courtesy of Gronginger Museum / Reuters Фото: Marten de Leeuw / Courtesy of Gronginger Museum / Reuters

Три года назад картина «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной» висела в музее Зингера. Галерея брала ее на время, в аренду, но представить публике не смогла, из-за локдаунов, введенных из-за COVID-19.

Похититель проник в музей ночью, молотком разбив стеклянную дверь. На кадрах с камер наблюдения видно, что вор целенаправленно шел к полотну Ван Гога и вынес его, зажав под мышкой. Очевидно, что кража заказная.

Большая удача, что картину удалось найти, считает эксперт по страхованию Николай Галушин: «В подобных случаях такие картины всегда попадают в частные коллекции, они висят в частных домах, и их не показывают гостям.

Я думаю, что заказчиком был именно фанат Ван Гога, может быть, даже конкретной его работы.

Как правило, похищенные картины не находят. Они могут обнаружиться спустя 100 лет, когда умрет человек, завладевший конкретным полотном. И это все делается на заказ. А детективное расследование нужно для того, чтобы страховая компания выплатила компенсацию».

Поисками пропавшего «Весеннего сада» занимался опытный арт-детектив Артур Бранд. На его счету уже были громкие расследования. Так, он смог найти украденные картину Пикассо, бронзовые статуи «Лошади Гитлера» и кольцо, которое когда-то принадлежало Оскару Уайльду.

Чтобы вернуть картину Ван Гога, сыщику понадобилось 1300 дней. Он рассказал, что с ним связался некий человек и сообщил, что может отдать картину, но не хотел бы попасть в неприятности. Договорились, что полотно доставят Бранду домой.

Он получил его завернутым в наволочку, обмотанным пленкой, в большой синей сумке IKEA. Детектив опубликовал кадры, где он на камеру бережно достает сверток из сумки и готовится вручить потерю владельцу.

Как удалось найти картину и кто ее украл, Артур Бранд предпочел оставить в тайне. Вероятно, в криминальных кругах у него был свой информатор, полагают эксперты. Арт-детективам такие связи необходимы, отметила директор галереи современного искусства A-s-t-r-a Александра Шевцова

«В поисках потерянных произведений искусства люди часто обращаются к специалистам. Скорее всего, это либо обычный арт-дилер, который имеет связи, какие-то определенные навыки в поиске информации, либо профессиональный сыщик, который работает в том числе и с ювелирными украшениями.

Как правило, они начинают с того, что смотрят последние упоминания о похищенном произведении искусства: коллекции, аукционы, на которых оно появлялось. И дальше начинают, как по паутинке, все это аккуратненько разгадывать».

На картине «Весенний сад» 1884 года изображен участок близь нидерландской церкви, где отец Винсента Ван Гога служил викарием.

Работа из раннего периода творчества художника написана маслом на бумаге и панели. Она была единственной картиной Ван Гога в коллекции Гронингенского музея, где находится в последние 60 лет.

Эксперты обращают внимание на то, что похищена картина была 30 марта, в день рождения художника. В 2020-м живописцу исполнялось 167 лет. Кроме того, вернулась она владельцам без каких-либо серьезных повреждений.

Все это говорит о том, что картина имела ценность для какого-то горячего поклонника Ван Гога. Для большинства же коллекционеров и музеев такое приключение «Весеннего сада» стоимости этому лоту не добавит, считает искусствовед Михаил Каменский:

«Это такая известная криминальная валюта, когда работа не продается, а переходит в качестве залога. Нечто аналогичное было описано в романе Донны Тартт "Щегол", где картина пропадает из музея Метрополитен.

Она оказывается как раз предметом залога для преступных группировок во взаимоотношениях друг с другом. Но на самой работе, на ее репутации, на ее стоимости это отразиться никак не может.

Для дилеров и галеристов, а также коллекционеров, которые, возможно, пускают слюну по поводу раннего Ван Гога, тут повода никакого нет».

База данных Интерпола, где собраны украденные произведения искусства, насчитывает 52 тыс. экземпляров. Фаворитом у похитителей считается Рембрандт — в списке пропавших картин 300 принадлежат его кисти.

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Светлана Белова