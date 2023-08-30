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Коммерсантъ FM
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«Энгер с детства был одержим картиной "Крик"»

Дмитрий Буткевич — о кражах работ Эдварда Мунка

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как норвежскому футболисту Полу Энгеру удалось похитить картины «Вампир» и «Крик».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Вот послушайте — прямо леденящая душу история, в которой прекрасно все: и участие в ней перспективного молодого (норвежского!) футболиста, и его странное пристрастие к творчеству Эдварда Мунка. Наверное, странное для многих, но не для меня. Итак, в 1985 году в возрасте 18 лет некто Пол Энгер дебютировал за команду «Волеренга» из Осло. Что сказать про норвежских футболистов? Самый знаменитый — Уле-Гуннар Сульшер из английского «Манчестер Юнайтед», который почти всю жизнь просидел на банке.

Этот Энгер вырос в неблагополучном районе Осло и с детства был одержим двумя вещами — фильмом «Крестный отец» и картиной Мунка «Крик». Ну такое… Сначала он воровал сласти из магазинов, потом перешел к грабежам ювелирных, взлому сейфов по ночам и взрывам банкоматов. Не знаю, наверное, в Норвегии это в порядке вещей… И не мешает профессиональному росту футболиста. Кстати, его первый тренер говорил, что он был хорош: «Маленький, быстрый и крепкий».

В 1988 году он с приятелями украл картину Мунка «Вампир» с предаукционной выставки. Ее должны были продать за $30 млн. Они спрятали полотно в потолке бильярдного зала, купленного Энгером, где постоянно тусовалась местная полиция. Энгер говорил: «Они не знают, что он висит всего в одном метре от них. Мы позволяем им играть бесплатно, просто чтобы они были там». Дальше — информатор, четырехлетний срок. Футбольная карьера закончена. Но он думает о «Крике».

В 1992-м он выходит. В феврале 1994 года в Лиллехаммере начинается зимняя Олимпиада. Большая часть полиции Осло переброшена на север, чтобы обеспечить безопасность. Двое бездомных приставляют к музею лестницу, разбивают окно и забирают «Крик». 90 секунд — там просто не было охраны. Потом полицейская операция, подстава. Кстати, они просили за картину с оценкой в $150 млн всего $400 тыс. Вылилось все это в шесть лет норвежской тюрьмы. Энгер говорит: «Я вошел в историю. О таких вещах снимают фильмы. Это был не фильм. Это была настоящая жизнь».

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