Краденое искусство выставили на eBay

Экспонаты из Британского музея выставили на eBay за $50. Как пишет The Daily Telegraph, реальная стоимость украденных экспонатов доходит до $65 тыс. Среди выставленных на площадке ценностей есть и ювелирные изделия Древнего Рима. Они выставлялись там с 2016 года. Первоначально кража драгоценностей произошла из-за того что у коллекции не было онлайн-каталога. Он должен был содержать около 8 млн экспонатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Dunham / AP Фото: Matt Dunham / AP

Тем не менее даже в случае кражи, такие ценности продать очень сложно, говорить арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Касаемо хранения, первое, что приходит в голову, это история с многолетней кражей предметов сотрудниками из хранилища Эрмитажа. Даже до такого доходило. И из Британского музея вещи крадут, и из Лувра крали.

Люди, которые выставляют предметы искусства на eBay, руководствуются какими-то соображениями рыночной игры — это один вариант. То есть они хотели, чтобы цена поднялась. Второй вариант — они просто не представляли себе ценности этих вещей. Довольно странный поступок, поскольку музейные предметы имеют определенную маркировку. Если даже они не каталогизированы, все равно на них стоят номера поступлений и их довольно легко определить.

Существует международная организация Art Loss Register, в которую вносятся все данные обо всех кражах произведения искусства в мире. И эксперты этой организации следят за появлением предметов на аукционе. Музейные вещи продать на белом рынке практически невозможно, они находятся, либо их подбрасывают, как, например, было в случае с предметами из Эрмитажа. Их постепенно подбрасывали в разные места в Санкт-Петербурге, но все равно преступников обнаружили. Практически всегда они раскрываются».

На днях Британский музей сообщил о новой краже. По словам представителей, неизвестные похитили ценности возрастом более 3,5 тыс. лет. Среди украденных артефактов оказались золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней с XV века до н.э. по XIX век н. э.

Руководство музея обвинило в воровстве одного из сотрудников. Им оказался бывший куратор греческих коллекций. Он работал в музее на протяжении 30 лет. Как заявили в пресс-службе, они собираются привлечь его к уголовной ответственности. В свою очередь семья искусствоведа все обвинения отрицает. Как правило, найти виновного в таких случаях очень сложно, рассказала “Ъ FM” директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева:

«Самое известный случай такого рода — кража драгоценностей из сокровищницы "Зеленые своды" в Дрездене. Там знали, что брали. Часть вещей вернули, часть уничтожена, к сожалению. Это ювелирная коллекция саксонских герцогов. Она уцелела во время войны.

Как осуществляется контроль со стороны музеев и властей? Первый вариант — это защита от внешних краж: сигнализация, пуленепробиваемые витрины. В Дрездене она не сработала, там похитители просто отключили электричество. Есть второй вариант — это кража внутри музея, совершенная сотрудниками. Бывают и подмены, например, с марками. Совершаются они специалистом, который понимает, что делает.

Кражи, совершенные музейными сотрудниками очень тяжело устанавливаются. Например, дело Завадской, когда при приемке фондов была выявлена недостача. Эта недостача привела к проверке всех российских музеев. То есть она просто выносила вещи, и никто, разумеется, этого не знал. Бороться с подобными можно техническими средствами и обысками.

Потому что, сколько можно установить специального оборудования, которое, например, заточено на золото, а не на металлы. Есть отделы уголовный розыск, антикварные отделы. Как правило, когда крадется вещь из собрания музея, это делается под заказ. В большинстве случаев воровство из музеев совершается в расчете на рынки сбыта. Но бывает и наоборот. Самая известная история: румынская банда украла Матисса, которого потом мама одного из бандитов сожгла в печке, чтобы сына не посадили надолго. То есть он даже не знал, куда деть картину.

Современный арт-рынок настолько раздут, и многим кажется, что просто имея на стенке Матисса, ты уже миллионер. Это не так. Иногда просто из-за провенанса с этой вещью ничего нельзя сделать. Зачем люди покупают искусство? Для того, чтобы его кому-то показывать. Поэтому история предмета — иногда 90% его стоимости. Вещь, украденная из музея, конечно, никакого нормального провенанса иметь не может».

В прошлом году украденная в Варшаве работа Василия Кандинского была выставлена на аукционе в Берлине. Первоначально абстрактная акварель без названия 1928 года ушла с молотка за €310 тыс. Однако после реакции Польши берлинский аукционный дом Grisebach решил приостановить завершение сделки.

Варшава осудила действия Германии, а также утверждала, что на обратной стороне картины Кандинского стоит штамп музея страны. Кроме того, польский консул в Берлине заявлял, что работа находится в базе похищенных произведений искусства Интерпола. Картина была украдена еще в 1984 году.

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Анна Маргулис