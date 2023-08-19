Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краденое искусство выставили на eBay

Как ювелирные изделия Древнего Рима оказались на онлайн-аукционе

Экспонаты из Британского музея выставили на eBay за $50. Как пишет The Daily Telegraph, реальная стоимость украденных экспонатов доходит до $65 тыс. Среди выставленных на площадке ценностей есть и ювелирные изделия Древнего Рима. Они выставлялись там с 2016 года. Первоначально кража драгоценностей произошла из-за того что у коллекции не было онлайн-каталога. Он должен был содержать около 8 млн экспонатов.

Фото: Matt Dunham / AP

Фото: Matt Dunham / AP

Тем не менее даже в случае кражи, такие ценности продать очень сложно, говорить арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Касаемо хранения, первое, что приходит в голову, это история с многолетней кражей предметов сотрудниками из хранилища Эрмитажа. Даже до такого доходило. И из Британского музея вещи крадут, и из Лувра крали.

Как из Британского музея пропали артефакты XV века до н. э.

Как из Британского музея пропали артефакты XV века до н. э.

Люди, которые выставляют предметы искусства на eBay, руководствуются какими-то соображениями рыночной игры — это один вариант. То есть они хотели, чтобы цена поднялась. Второй вариант — они просто не представляли себе ценности этих вещей. Довольно странный поступок, поскольку музейные предметы имеют определенную маркировку. Если даже они не каталогизированы, все равно на них стоят номера поступлений и их довольно легко определить.

Существует международная организация Art Loss Register, в которую вносятся все данные обо всех кражах произведения искусства в мире. И эксперты этой организации следят за появлением предметов на аукционе. Музейные вещи продать на белом рынке практически невозможно, они находятся, либо их подбрасывают, как, например, было в случае с предметами из Эрмитажа. Их постепенно подбрасывали в разные места в Санкт-Петербурге, но все равно преступников обнаружили. Практически всегда они раскрываются».

На днях Британский музей сообщил о новой краже. По словам представителей, неизвестные похитили ценности возрастом более 3,5 тыс. лет. Среди украденных артефактов оказались золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней с XV века до н.э. по XIX век н. э.

Руководство музея обвинило в воровстве одного из сотрудников. Им оказался бывший куратор греческих коллекций. Он работал в музее на протяжении 30 лет. Как заявили в пресс-службе, они собираются привлечь его к уголовной ответственности. В свою очередь семья искусствоведа все обвинения отрицает. Как правило, найти виновного в таких случаях очень сложно, рассказала “Ъ FM” директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева:

«Самое известный случай такого рода — кража драгоценностей из сокровищницы "Зеленые своды" в Дрездене. Там знали, что брали. Часть вещей вернули, часть уничтожена, к сожалению. Это ювелирная коллекция саксонских герцогов. Она уцелела во время войны.

Как осуществляется контроль со стороны музеев и властей? Первый вариант — это защита от внешних краж: сигнализация, пуленепробиваемые витрины. В Дрездене она не сработала, там похитители просто отключили электричество. Есть второй вариант — это кража внутри музея, совершенная сотрудниками. Бывают и подмены, например, с марками. Совершаются они специалистом, который понимает, что делает.

Кражи, совершенные музейными сотрудниками очень тяжело устанавливаются. Например, дело Завадской, когда при приемке фондов была выявлена недостача. Эта недостача привела к проверке всех российских музеев. То есть она просто выносила вещи, и никто, разумеется, этого не знал. Бороться с подобными можно техническими средствами и обысками.

Потому что, сколько можно установить специального оборудования, которое, например, заточено на золото, а не на металлы. Есть отделы уголовный розыск, антикварные отделы. Как правило, когда крадется вещь из собрания музея, это делается под заказ. В большинстве случаев воровство из музеев совершается в расчете на рынки сбыта. Но бывает и наоборот. Самая известная история: румынская банда украла Матисса, которого потом мама одного из бандитов сожгла в печке, чтобы сына не посадили надолго. То есть он даже не знал, куда деть картину.

Как германский суд вынес приговоры по делу о похищении драгоценностей из «Зеленых сводов»

Как германский суд вынес приговоры по делу о похищении драгоценностей из «Зеленых сводов»

Современный арт-рынок настолько раздут, и многим кажется, что просто имея на стенке Матисса, ты уже миллионер. Это не так. Иногда просто из-за провенанса с этой вещью ничего нельзя сделать. Зачем люди покупают искусство? Для того, чтобы его кому-то показывать. Поэтому история предмета — иногда 90% его стоимости. Вещь, украденная из музея, конечно, никакого нормального провенанса иметь не может».

В прошлом году украденная в Варшаве работа Василия Кандинского была выставлена на аукционе в Берлине. Первоначально абстрактная акварель без названия 1928 года ушла с молотка за €310 тыс. Однако после реакции Польши берлинский аукционный дом Grisebach решил приостановить завершение сделки.

Варшава осудила действия Германии, а также утверждала, что на обратной стороне картины Кандинского стоит штамп музея страны. Кроме того, польский консул в Берлине заявлял, что работа находится в базе похищенных произведений искусства Интерпола. Картина была украдена еще в 1984 году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...