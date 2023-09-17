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Коммерсантъ FM
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Канцелярия Нетаньяху: Саудовская Аравия отказалась от нормализации отношений

Саудовская Аравия проинформировала США о решении остановить переговоры о нормализации отношений с Израилем, сообщает арабское информагентство Elaph со ссылкой на представителя канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как сообщил собеседник агентства, Эр-Рияд заявил Вашингтону, что экстремистский характер правительства господина Нетаньяху подрывает любую возможность сближения Израиля с Палестиной, а значит, и с Саудовской Аравией.

Кроме того, решение Эр-Рияда подкрепляется тем фактом, что израильский премьер-министр разделяет взгляды министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, которых Саудовская Аравия считает крайне правыми, передает Elaph.

Агентство со ссылкой на информированных американских источников утверждает, что саудиты вовлекли в дискуссии о переговорах с Израилем представителей Палестины, чтобы те могли без израильского давления демаркировать границы частично признанного государства и включить этот пункт в договор о нормализации отношений.

Представитель канцелярии премьера Израиля заявил Elaph, что руководство страны находится в замешательстве после решения Саудовской Аравии. По его словам, в Иерусалиме были уверены, что договор о нормализации отношений будет заключен независимо от разрешения палестинского вопроса.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Саудовской Аравии очень важно разрешение палестинского вопроса в контексте нормализации отношений с Израилем. В Вашингтоне уверены, что соглашение между Израилем и Палестиной, конечно, должно быть включено в договор о нормализации отношений Иерусалима с соседними государствами, отметил господин Блинкен. При этом глава МИД Израиля Эли Коэн в интервью The Jerusalem Post заявил, что проблема Палестины не должна быть препятствием к миру с саудитами.

13 сентября исполнилось 30 лет соглашению «Осло-1» — первому документу, подписанному между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины.

Почему соглашения «Осло» оказались провальными — в материале «Соглашения несбывшейся надежды».

Эрдни Кагалтынов

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