LVMH заявила о снижении спроса на шампанское после пандемии

Спрос на шампанское снижается в этом году после роста во время пандемии, когда люди покупали больше дорогих напитков для употребления дома. Об этом в интервью Bloomberg заявил Филипп Шаус, генеральный директор Moet Hennessy — подразделения компании, специализирующегося на производстве вин, коньяка и других алкогольных напитков. «2023 год сложнее, потому что эффект COVID-19 затухает, а во многих странах значительная инфляция»,— отметил господин Шаус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP Фото: Michel Euler / AP

LVMH — крупнейший производитель шампанского: помимо собственно Moet ей принадлежат такие бренды, как Veuve Clicquot, Mercier, Krug, Ruinart. Органические продажи подразделения — выручка от тех направлений, которые существовали и годом ранее, без учета поглощений и других сделок — снизились в первом полугодии на 3%. Шампанский комитет — объединение производителей шампанского — ранее также заявлял, что ожидает снижения продаж в текущем году на 3,7%, до 314 млн бутылок.

В конце августа правительство Франции и Евросоюз согласовали выделение €200 млн для помощи французским виноделам, страдающим от значительного падения спроса на вино в нынешнем году.

Яна Рождественская