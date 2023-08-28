Франция и ЕС выделят €200 млн для помощи виноделам, страдающим от падения спроса

Правительство Франции и Евросоюз согласовали выделение €200 млн для помощи французским виноделам, страдающим от значительного падения спроса на вино в нынешнем году, сообщает France 24.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно объявил в минувшую пятницу, 25 августа, что изначальная сумма помощи от ЕС в размере €160 млн, одобренная еще в феврале текущего года, в итоге была дополнена €40 млн от французских властей.

В рамках программы излишки вина будут перегонять в этанол, который можно продавать для промышленного использования, например для производства духов или водно-спиртовых гелей. Кроме того, власти готовы помочь винодельням вырубить часть виноградников и занять эти площади другими сельскохозяйственными культурами.

Аналогичная программа уже проводилась французскими властями в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19. При этом представители индустрии считают нынешнюю сумму финансовой поддержки недостаточной. Изначально виноделы добивались оказания им помощи на €200 млн, считая предложенную в начале года сумму €160 млн недостаточной для поддержания сектора.

«€200 млн позволяют разработать план финансирования, аналогичный предыдущему антикризисному плану на 2020 год, в рамках которого было выделено €211 млн на переизбыток 2,6 млн гектолитров»,— заявлял тогда президент ассоциации виноделов FranceAgriMer Жером Деспей. Однако потом объем перепроизводства вина был оценен еще выше — в 3 млн гектолитров. Это примерно 7% общего объема производства в 2022 году. В связи с этим виноделы повысили и требования по размеру помощи.

Кирилл Сарханянц