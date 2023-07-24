Дружественные метры

На рынке РФ появилась стратегия доверительного управления, ориентированная на вложения в недвижимость ОАЭ и других стран Ближнего Востока. Рынок такой недвижимости сильно вырос в прошлом году в том числе за счет российских инвесторов, интерес со стороны которых сохраняется. Но эксперты обращают внимание на риски таких инвестиций, не только общерыночные, но и страновые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

УК «Альфа-Капитал» запустила стратегию доверительного управления «Альфа Арабские метры», которая ориентирована на вложения в жилую недвижимость ОАЭ, а также других государств региона, рассказали в компании. Приобретаться будут квартиры и апартаменты на этапе строительства в дирхамах ОАЭ. «Оценка и выбор объектов будут осуществляться с участием международных партнеров»,— пояснил директор центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами компании Николай Антипов.

Стратегия доступна только квалифицированным инвесторам (минимальный порог входа — 1 млн руб.). Срочность — от пяти лет. УК оценивает потенциальную рублевую доходность на уровне 15,3% годовых. «Широкий круг инвесторов сможет лучше диверсифицировать свои портфели, получив валютную экспозицию на перспективные активы в дружественной юрисдикции»,— отмечает господин Антипов.

Выбор региона неслучаен. В 2022 году в Дубае, по данным агентства недвижимости Best Homes, было зарегистрировано более 86 тыс. сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 тыс. в 2009 году. Суммарный объем сделок составил около 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд), что почти на 80% больше, чем в 2021 году. При этом одними из ключевых покупателей выступали россияне, отмечает ведущий консультант Knightsbridge Иван Тыртышный. «С марта 2022 года мы наблюдали значительное увеличение спроса со стороны российских инвесторов на недвижимость в странах Ближнего Востока, включая ОАЭ»,— отмечает управляющий партнер NF Group Алексей Новиков.

В этом году, по мнению Ивана Тыртышного, россияне продолжают активно интересоваться покупкой недвижимости в ОАЭ. Высокий интерес связан с несколькими причинами. В условиях политической неопределенности и экономической нестабильности многие стали искать возможности для диверсификации своих активов и инвестиций. «Недвижимость в ОАЭ и других странах Ближнего Востока представляла собой привлекательную альтернативу, учитывая стабильность этих регионов и высокий потенциал роста стоимости недвижимости»,— отмечает господин Новиков.

В ОАЭ созданы привлекательные условия для ведения бизнеса и переселения людей, говорят эксперты. «Там привлекательная налоговая система, легкая система получения статуса резидента и разрешения работать»,— отмечает гендиректор УК «Велес Траст» Дмитрий Осипов. Подобные предложения российских УК, как отмечает замгендиректора КСП «Капитал» Дмитрий Ярцев, направлены на расширение линейки продуктов для инвесторов и позволяют диверсифицировать вложения в недвижимость.

К рискам таких инвестиций сооснователь Enlightened Minds Investments Тимур Кудратов относит нестабильность мировой экономической ситуации, возможные изменения в правовой и фискальной сфере страны, а также колебания на рынке недвижимости, которые могут повлиять на стоимость объектов.

По словам гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, активы клиентов УК даже в дружественных юрисдикциях подвержены гораздо большей экспозиции в риск, чем на локальном рынке, и не все розничные инвесторы могут это осознавать.

Опрошенные “Ъ” участники рынка рассматривают возможность инвестиций в недвижимость дружественных стран. «Планируются инвестиции в различные виды жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ. Доходность ожидается выше 20% годовых»,— отмечает господин Осипов. По мнению директора департамента управления ЗПИФ «РСХБ Управление активами» Бориса Голубева, инвестиции в недвижимость через механизм ЗПИФ обладают теми же рисками, а также рисками прямых инвестиций в недвижимость при отсутствии прямого контроля: «Пока изучаем опыт коллег и при определенных условиях и появлении интереса наших клиентов будем готовы сформировать такой инвестиционный продукт».

Виталий Гайдаев