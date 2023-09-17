Глава Истры рассказала о последствиях падения беспилотника

На территории Истринского городского округа обнаружены элементы сбитого ранее сегодня, 17 сентября, беспилотника, в том числе части его стартового двигателя, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. По ее словам, при падении элементы беспилотника нанесли незначительные повреждения забору частного дома. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telrgram-канал Татьяны Витушевой Фото: Telrgram-канал Татьяны Витушевой

«Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели БПЛА, части которых и найдены сегодня утром на одном из частных земельных участков в районе Новорижского шоссе»,— сообщила госпожа Витушева в Telegram.

Глава Истры уточнила, что все найденные части беспилотника были направлены на экспертизу. «В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник»,— добавила она.

О сбитом системой противовоздушной обороны беспилотнике над Истрой сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Татьяна Витушева уточнила, что инцидент произошел в 1:40 17 сентября. Власти утверждают, что беспилотник направлялся в сторону Москвы. Еще один БПЛА был сбит ночью над южной частью Подмосковья — по данным Минобороны, над Домодедовским районом, по данным мэра — над Раменским.