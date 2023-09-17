Глава Истры рассказала о последствиях падения беспилотника

На территории Истринского городского округа обнаружены элементы сбитого ранее сегодня, 17 сентября, беспилотника, в том числе части его стартового двигателя, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. По ее словам, при падении элементы беспилотника нанесли незначительные повреждения забору частного дома. Пострадавших нет.
Фото: Telrgram-канал Татьяны Витушевой
«Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели БПЛА, части которых и найдены сегодня утром на одном из частных земельных участков в районе Новорижского шоссе»,— сообщила госпожа Витушева в Telegram.
Глава Истры уточнила, что все найденные части беспилотника были направлены на экспертизу. «В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник»,— добавила она.
О сбитом системой противовоздушной обороны беспилотнике над Истрой сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Татьяна Витушева уточнила, что инцидент произошел в 1:40 17 сентября. Власти утверждают, что беспилотник направлялся в сторону Москвы. Еще один БПЛА был сбит ночью над южной частью Подмосковья — по данным Минобороны, над Домодедовским районом, по данным мэра — над Раменским.