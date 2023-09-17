Собянин: обломки летевших на Москву БПЛА упали в округе Истра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Москву. Обломки сбитых дронов упали в городском округе Истра.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал мэр в Telegram.

В Миноброны подтвердили атаку дронов на Москву. По данным ведомства, это были беспилотники самолетного типа.

Прошлой ночью, 16 сентября, системы ПВО сбили украинские БПЛА над Тверской и Калужской областями.

Анастасия Ларина