Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Собянин: обломки летевших на Москву БПЛА упали в округе Истра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Москву. Обломки сбитых дронов упали в городском округе Истра.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал мэр в Telegram.

В Миноброны подтвердили атаку дронов на Москву. По данным ведомства, это были беспилотники самолетного типа.

Прошлой ночью, 16 сентября, системы ПВО сбили украинские БПЛА над Тверской и Калужской областями.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...