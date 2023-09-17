На россиян увеличилась вирусная нагрузка

В Доме правительства вводят масочный режим, в том числе из-за роста заболеваемости COVID-19, ограничения начнут действовать 18 сентября. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника в кабмине. Вместе с тем в Минздраве эпидемиологическую обстановку назвали стабильной. Оперштаб ведомства при этом поручил регионам при необходимости вводить масочный режим в больницах для медперсонала. В Роспотребнадзоре уточнили, что введение ограничений возможно только, если для этого появятся серьезные основания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост заболеваемости связан с новой мутацией «омикрона», нового штамма вируса SARS-CoV-2, и такое развитие событий было ожидаемо, отметил ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган:

«Видно, что в России сейчас, как и во многих других странах, в частности, в США и Великобритании, есть подъем COVID-19.

По отчетам Роспотребнадзора и санитарных ведомств этих государств, видно, что и заболеваемость возросла, и обращения за неотложной помощью. Этого следовало ожидать, потому что вирус продолжает меняться.

Основное, чего он достигает за счет мутаций, — это то, что он избегает предыдущего иммунитета. Так что актуально введение новых вакцин, уже разработанных к этим штаммам.

В России сейчас разрабатывается такой препарат, и Минздрав дал разрешение на проведение испытаний вакцин, адаптированных к последним потомкам "омикрона".

Так что вирус COVID-19 никуда не делся, он существует с нами. Это уже немножко внесезонная болезнь, и здесь все определяется именно чувствительностью населения в целом к новым штаммам. Оказалось, что он мутирует намного быстрее, чем грипп.

Но, как правило, люди, которые не имеют тяжелых сопутствующих заболеваний или не являются очень пожилыми, малочувствительны к этим вирусам. Поэтому того же, что было два года назад, не повторится, это однозначно. Но граждане из группы риска могут тяжело заболеть».

По данным оперштаба, за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла по сравнению с предыдущей почти на 50%. Так, только с 4-го по 9-е сентября было выявлено свыше 7,5 тыс. случаев заражения.

При этом недостатка вакцин как от гриппа, так и от коронавируса в стране сейчас нет, говорит главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«Сентябрь — это тот месяц, когда необходимо сделать вакцину, в первую очередь от гриппа. К сожалению, в обществе снизилась тревожность в отношении вирусных инфекций. Но мы видим периодически и достаточно тяжелые формы заболевания ими.

Так что это непреложная истина, что вакцинопрофилактика — это, по сути, дела единственный способ контролировать распространение и количество тяжелых болезней в популяции.

Вместе с тем популяционный иммунитет против гриппа несколько снизился, так как в последние годы меньшее количество людей делали от него прививки. И теперь он опять поднимает голову, и надо сказать, что как раз в этом году очень важно об этом помнить и прививаться своевременно.

Тем более во всех и городских поликлиниках, и в частных клиниках вакцины есть, как и против коронавирусной инфекции, поэтому здесь нужна только сознательность и активная позиция.

Ведь растет и заболеваемость COVID-19. Конечно, количество тяжелых форм болезни несопоставимо, оно в сотни раз меньше, чем было во время пандемии, однако единичные случаи и в Москве, и в стране есть».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности введения обязательного масочного режима, заявил, что в Кремле пока новых ограничений нет.

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