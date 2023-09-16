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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 570-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 сентября

Минобороны сообщило, что ПВО сбила украинские беспилотники над Тверской и Калужской областями. В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов. В Финляндии официально вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В Крыму продали первые восемь национализированных объектов за 815 млн руб. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:31. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской.

11:12. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил киевские власти в дальнейшей поддержке, но не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в газете Welt am Sonntag.

10:36. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина получит от США более 10 танков Abrams. По его словам, их поставят в ближайшее время.

10:36. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина получит от США более 10 танков Abrams. По его словам, их поставят в ближайшее время.

10:34. В Финляндии официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами. Как уточнили в правительстве Финляндии, уже находящиеся в стране российские автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе транспортные средства могут быть конфискованы.

10:31. Министерство обороны России сообщило, что сбило два украинских беспилотника в ночь на 16 сентября. По информации военного ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над Тверской и Калужской областями.

10:30. Первые восемь объектов недвижимости в Крыму, которые были национализированы, продали за 815 млн руб., сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов. Он также анонсировал продажу квартиры президента Украины Владимира Зеленского.

10:30. Американское издание Axios сообщает, что власти США не собираются объявлять о передаче Киеву ракет большой дальности ATACMS во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

10:29. Страны Европейского союза рассматривают возможность введения санкций на российские алмазы в октябре или ноябре 2023 года, сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на собственные источники в правительстве страны.

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