В аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА задержаны и отменены более 30 рейсов

Как минимум 29 авиарейсов задержаны, еще девять отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных онлайн-табло «Яндекс. Расписания».

По данным на 02.12 мск, во Внуково задержаны 11 рейсов, шесть — отменены; в Домодедово задержаны восемь рейсов, три — отменены; в Шереметьево задержаны десять рейсов.

Ранее два летевших на Москву беспилотника самолетного типа сбили над городским округом Истра. О пострадавших не сообщалось.

Ночью 16 сентября системы ПВО сбили беспилотники над Тверской и Калужской областями. Тогда в столичных аэропортах тоже были задержаны или отменены более 30 рейсов.

Анастасия Ларина