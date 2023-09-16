В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов

В аэропортах Москвы 32 рейса задержано, четыре отменено, следует из данных «Яндекс.Расписания». Об ограничениях в воздушном пространстве города не сообщалось.

По состоянию на 8:01 во Внуково задержано три рейса, отменено три. В Домодедово задержано 20 рейсов, отменен один. В Шереметьево задержано девять рейсов.

Временные ограничения на вылет и прием самолетов в московских аэропортах, как правило, вводят при угрозе атаки беспилотников. Минобороны сообщало, что сегодня, 16 сентября, система ПВО сбила украинские БПЛА над Тверской и Калужской областями.

Лаура Кеффер