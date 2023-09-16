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Коммерсантъ FM
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Минобороны: ПВО сбила украинские беспилотники над Тверской и Калужской областями

Министерство обороны России сообщило, что сбило два украинских беспилотника в ночь на 16 сентября. По информации военного ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над Тверской и Калужской областями.

Согласно данным Минобороны, вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию российских регионов с помощью боевых дронов самолетного типа. «16 сентября в ночное время украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО»,— отчитались в министерстве, добавив, что расценивают произошедшее как «попытку совершения террористической атаки по объектам на территории РФ».

Губернаторы Тверской и Калужской областей Игорь Руденя и Владислав Шапша об уничтожении беспилотников над территорией своих регионов пока не сообщали.

Александр Кислов

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