«Краснодар» воздержался от поражения

В восьмом туре чемпионата России по футболу «Ахмату» удалось притормозить занимающий первое место «Краснодар» и добиться ничьей — 1:1. Теперь у лидера премьер-лиги 18 очков. Вторую позицию с 15 баллами заняли «Крылья Советов», которые сыграли 2:2 с ЦСКА. На шестую строчку с 13 очками поднялся «Спартак», одержавший победу над «Сочи» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Ахмат» и «Краснодар»

Фото: РФК «Ахмат» Матч между командами «Ахмат» и «Краснодар»

Фото: РФК «Ахмат»

В восьмом туре состоялись еще два матча, влиявшие на расстановку сил в верхней части таблицы Российской премьер-лиги. «Динамо» после ничьей 1:1 с «Пари Нижним Новгородом» хотя и вышло на промежуточное второе место с 15 очками, но упустило возможность догнать «Краснодар». И сейчас у лидера чемпионата появился шанс увеличить дистанцию от тех же динамовцев до пяти пунктов. Правда, для этого надо было победить в Грозном «Ахмат», который при новом главном тренере Мирославе Ромащенко снова превратился в очень крепкий орешек, перестав не только проигрывать, но и пропускать.

Между тем давление на «Краснодар» оказывали «Крылья Советов», перед восьмым туром находившиеся от него в трех очках. Самарцы гостили у ЦСКА и, не являясь вроде бы фаворитами на фоне московского гранда, сразу дали понять, что приехали в столицу за максимальным результатом. Уже в дебюте «Крылья» так налетели на чужие ворота, что армейцы дрогнули под этим напором. Николай Рассказов сам разогнал и завершил атаку, добив мяч в сетку после подставления Фернандо Костанци и спасения Игоря Акинфеева. А в середине первого тайма хозяева потеряли из-за травмы ведущего защитника Мойзеса и тут же нарвались на второй гол.

Костанца здорово действовал в прессинге, Амар Рахманович — в подыгрыше, ну а Никита Салтыков — в финальной фазе. 19-летний полузащитник очень уверенно расправился с опытнейшим Акинфеевым, положив голкипера на газон и пробив ему в противоход.

У ЦСКА до перерыва вообще ничего не было в нападении, кроме стандартов, один из которых привел к тому, что вратарь гостей Иван Ломаев зачем-то ударил Виллиана Рошу рукой по лицу. Таким образом, москвичи заработали «мусорный» пенальти и сократили разницу до минимума. Хотя Антон Заболотный со скрипом реализовал этот 11-метровый, и Ломаев чуть не исправил собственную ошибку.

Во втором тайме красно-синие по-прежнему выглядели тяжело и старались просто как можно чаще грузить мяч в самарскую штрафную площадь. К тому же их подвел Роша, получивший вторую желтую карточку и досрочно покинувший поле. Но, как ни странно, именно в меньшинстве ЦСКА заиграл гораздо лучше, причем неожиданно команду повел за собой 19-летний Аббосбек Файзуллаев. Узбекский легионер едва не забил сам, попав в перекладину, и ассистировал Федору Чалову, который сравнял счет.

В концовке «Крылья» все-таки могли вырвать победу, когда Салтыков опять выскочил один на один с Акинфеевым и послал мяч рядом со штангой.

С другой стороны, могли и проиграть, если бы центральный защитник Александр Солдатенков не остановил прорыв Заболотного ценой удаления. В итоге матч закончился вничью — 2:2. Самарцы набрали 15 очков и переместились на вторую строчку благодаря преимуществу над «Динамо» по дополнительным показателям, а у ЦСКА стало 12.

Только «Краснодар» в премьер-лиге не знал поражений, но в Грозном лидер уже на третьей минуте уступал 0:1. «Ахмат» прихватил гостей в центре поля и молниеносно убежал в контратаку, на острие которой оказался Иван Олейников. Полузащитник просочился в штрафную между двух центральных защитников и нанес неотразимый удар для Матвея Сафонова. Зато голкипер кубанцев вытащил два трудных мяча, когда били Мирослав Богосавац и Бернард Бериша, а во втором случае ему еще помогла штанга.

У «Краснодара» голевой момент имел Джон Кордоба, когда он уже обвел вратаря Георгия Шелию, но того подстраховал защитник Ясмин Челикович. Кроме того, судьи аннулировали гол колумбийского нападающего из-за офсайда. Казалось, что и Кади Боржис в конце первого тайма забил из положения «вне игры», однако VAR разобрался в эпизоде и засчитал взятие ворот. Причем тут же Кади отдал пас на пустой створ Олакунле Олусегуну, и грозненцам крупно повезло, что нигериец промахнулся. А еще Шелия допустил грубую ошибку, и Кордоба опять был близок к голу.

Впрочем, самое удивительное произошло в начале второго тайма. Сложно объяснить, как Владимир Ильин засадил с двух метров в штангу, когда на паузе обыграл Сафонова и уже не видел перед собой абсолютно никаких препятствий.

Наверное, это был промах сезона. «Болезнь Ильина» подхватил и другой нападающий «Ахмата» — Мохамед Конате, тоже загубивший хороший момент, как только вошел в игру со скамейки запасных.

Кубанцы, в свою очередь, выпустили на замену Эдуарда Сперцяна, которого их главный тренер Владимир Ивич решил придержать после возвращения из сборной Армении. Но и гостям не удалось поправить реализацию. Жуану Баши никто не мешал, а он бесхитростно пробил из удобной позиции в Шелию. Таким образом, и здесь соперники разошлись миром — 1:1. «Краснодар» оставил в Грозном два очка, тем не менее сохранил лидерство в чемпионате с 18 баллами.

Тем временем осечки конкурентов позволили приподняться «Спартаку», который с десятью очками опустился на десятое место. После четырехматчевой серии неудач красно-белым нужно было кровь из носу побеждать дома «Сочи». Однако опять у них возникли проблемы. В первом тайме москвичи владели инициативой и организовали несколько острых подходов к воротам, но в целом сочинцы спокойно отбились. Во второй половине хозяева уже вообще редко угрожали вратарю гостей Николаю Заболотному. Только ближе к концу встречи он совершил два сейва, парировав удары головой Квинси Промеса и Даниила Денисова. А затем Хесус Медина умудрился не замкнуть подачу Промеса на дальней штанге.

Вместе с тем и сочинец Кристиан Нобоа вполне мог забить шальной гол с углового. Черноморцы и вовсе доигрывали матч вдесятером в связи с травмой Вани Дркушича, когда лимит замен у них уже был исчерпан. И «Спартак» все-таки выгрыз победу в компенсированное время. Центральный защитник Срджан Бабич пришел в чужую штрафную и затолкал мяч в сетку. С 13 очками красно-белые теперь наверняка будут чувствовать себя куда более комфортно, особенно в преддверии грядущего дерби с «Динамо».

Александр Ильин