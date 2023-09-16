«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл сочинскую команду со счетом 1:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из турнирной сетки. Матч прошел на стадионе «Открытие-банк Арена». Защитник Срджан Бабич забил гол на 91-й минуте.

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С 85-й минуты «Сочи» играл в меньшинстве из-за травмы защитника Вани Дркушича. К этому моменту главный тренер команды Дмитрий Хохлов уже сделал все замены.

До этого «Спартак» три раза потерпел поражение и один раз сыграл вничью. В настоящее время команда поднялась на шестую строчку с 13 очками. В следующем туре «Спартак» встретится с московским «Динамо» 23 сентября, «Сочи» в этот же день проведет матч с самарскими «Крыльями Советов».