ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли со счетом 2:2 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА и самарский клуб «Крылья Советов» сыграли вничью (2:2) в матче восьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на московской «ВЭБ Арене».

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Защитник самарского клуба Николай Рассказов забил гол уже на 2-й минуте, полузащитник Никита Салтыков забил второй гол на 22-й минуте. Среди хозяев отличились нападающие Антон Заболотный, реализовавший пенальти, и Федор Чалов, забивший на 75-й минуте.

Во втором тайме ЦСКА играл уже в неполном составе — защитник Виллиан Роша получил вторую желтую карточку. Однако игру команды заканчивали в равных составах — защитник самарской команды Александр Солдатенков получил красную карточку в компенсированное время.

В турнирной таблице лиги «Крылья Советов» занимают вторую строчку с 15 очками, ЦСКА — шестую с 12 очками. В следующем туре самарская команда встретится с «Сочи» 23 сентября, московская — с «Ростовом» 24 сентября.

Полина Мотызлевская