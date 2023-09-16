НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны в 2024 году

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в 2024 году Североатлантический альянс проведет крупнейшие учения со времен холодной войны. Об этом он сказал на конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает ТАСС.

По словам господина Бауэра, учения будут называться Steadfast Defender («Стойкий защитник»), в них примут участие более 40 тыс. человек. Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, прибавил он.

11 сентября о планах НАТО провести крупнейшие учения со времен холодной войны написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации FT, целью учений обозначена «отработка попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран НАТО».

Эрдни Кагалтынов