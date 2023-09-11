FT: НАТО отработает сценарий вторжения России в Европу

НАТО собирается провести масштабные военные учения «Стойкий защитник» весной 2024 года, сообщает британская газета Financial Times (FT). По информации издания, в ходе учений, которые станут крупнейшими со времен холодной войны, силы НАТО отработают сценарий «нападения со стороны России».

Как отмечает FT со ссылкой на собственные источники, учения состоятся в Германии, Польше и прибалтийских государствах в феврале и марте следующего года. Участие в них, согласно предварительным планам, должны принять военные из 31 государства НАТО, а также представители армии Швеции, которая пока официально не вступила в Североатлантический альянс.

Целью учений обозначена «отработка попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран НАТО». FT пишет, что учения должны продемонстрировать готовность Вооруженных сил стран альянса к потенциальному военному конфликту с Россией.

Источники британской газеты пояснили, что в учениях могут быть задействованы около 41 тыс. военных и не менее 50 кораблей. Натовские военные в ходе учений совершат 500-700 боевых вылетов, добавили собеседники FT.

Официально руководство НАТО пока не подтвердило журналистам информацию о проведении учений «Стойкий защитник».

Александр Кислов