Глава Минцифры уверен, что с WhatsApp в России «все будет хорошо»

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал ситуацию с работой мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России. На этой неделе Роскомнадзор пригрозил блокировками каналам в WhatsApp с запрещенной информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Министр выразил уверенность, что с «все будет хорошо». «Уверен, что все будет хорошо»,— сказал ТАСС господин Шадаев.

12 сентября WhatsApp анонсировал запуск функции каналов. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что позиция по работе мессенджера в России может быть пересмотрена.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мессенджеру намекнули на блокировку».

Лаура Кеффер