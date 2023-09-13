Депутат Горелкин: позиция по работе WhatsApp может быть пересмотрена

Решение по работе WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) могут пересмотреть из-за обновления функционала мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена»,— сообщил господин Горелкин.

В июне, когда компания анонсировала нововведения, Антон Горелкин писал, что «у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый инструмент». Уже после этого глава Минцифры России Максут Шадаев говорил, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается и предпосылок для этого нет.

В марте 2022 года Генпрокуратура заблокировала продукты Meta, но оставила WhatsApp в качестве исключения, пояснив, что мессенджер — средство коммуникации, а не источник размещения информации.

13 сентября WhatsApp выпустил обновление, благодаря которому в мессенджере появилась каналы по аналогии с Telegram. До конца года, по сообщениям компании, обновление появится у пользователей из 150 стран мира.

Петр Бузлаев