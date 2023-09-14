Мессенджеру намекнули на блокировку

Роскомнадзор не исключил блокировку принадлежащего признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta мессенджера WhatsApp, если в нем появятся каналы с незаконным контентом. Похожие заявления сделали и в Госдуме. Официальная позиция по работе сервиса в России может быть пересмотрена. Это допустили глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Антон Горелкин. 13 сентября сервис анонсировал появление каналов, в них можно будет размещать текст, фотографии, видео, опросы и стикеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вероятно, пока власти пытаются предупредить разработчиков и призвать не включать эту функцию для российских пользователей, отметил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Депутаты не испугались, а решили зарубить проблему на корню до того, как каналы в WhatsApp станут такими же популярными, как в Telegram.

Тогда бороться с этим явлением станет значительно сложнее. Они решили предусмотреть все заранее и сделать намек компании Meta, которая считается в России экстремистской, чтобы она как минимум не распространяла возможность создания каналов на россиян, тогда она сможет работать на территории РФ. К слову, на данный момент у меня, у моих собеседников эта функция пока не открыта, хотя говорят, что в некоторых странах она уже доступна».

WhatsApp не подпал под блокировку в 2023 году вместе с другими продуктами запрещенной Meta — Instagram и Facebook. Власти признали мессенджер средством коммуникации, а не местом для размещения контента. Сейчас сервис активно используется бизнесом, и если его заблокируют, то предпринимателям придется переходить в Telegram, отметила сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Если это и ударит, то только по среднему и малому бизнесу, потому что в основном именно они используют WhatsApp как инструмент для коммуникации с клиентами. То есть когда мы приходим в кафе либо какой-то салон, то нам присылают сообщение в WhatsApp для обратной связи. Боты в этом мессенджере используются для записи клиентов. Думаю, если WhatsApp заблокируют, то дополнительный трафик уйдет в Telegram.

WhatsApp популярен у взрослой аудитории, которая очень активно им пользуется, но она также может перейти в Telegram. WhatsApp, к сожалению, проигрывает битву за какие-то новые функции. Например, круглые видео, которые мы сейчас видим в WhatsApp, в Telegram появились два-три года назад».

По итогам 2022 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика в России, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные операторов большой четверки.

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Елена Иванова