Таков Севморпуть

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании у Владимира Путина предложил направить экспорт российской нефти с портов Балтики на Севморпуть. По утверждению «Росатома», это «самый привлекательный и безопасный маршрут» в условиях санкций. Но собеседники “Ъ” сомневаются в экономической целесообразности идеи и наличии достаточного числа танкеров ледового класса для круглогодичных отгрузок. По мнению экспертов, на создания условий для таких поставок потребуется несколько лет.
Фото: Фото Дмитрия Лобусова, ФГУП «Атомфлот»
«Росатом» обсуждает с нефтяниками перенаправление экспорта российской нефти из портов Балтики на Севморпуть для поставок в Азию, заявил глава госкорпорации Андрей Лихачев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина. По словам господина Лихачева, введенное 5 декабря прошлого года эмбарго ЕС на поставки российской нефти «открыло новое окно возможностей для дополнительной грузовой базы на СМП», который топ-менеджер считает «самым безопасным и привлекательным маршрутом».
Объем перевозок по СМП в 2022 году составил 34 млн тонн, план на этот год — 36 млн тонн. «Прорабатывается участие партнеров из дружественных стран не только в транзите по СМП, но и развитии инфраструктуры»,— отметил глава «Росатома». В «Росатоме» сообщили «Ъ», что пока не могут сообщить детали.
«Росатом» выступает оператором Севморпути и отвечает за его развитие. Владимир Путин поручил увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, но теперь выполнение плана под вопросом.
К 2030 году предполагался рост перевозок до 150 млн тонн, а к 2035 году — до 220 млн тонн, что сейчас выглядит крайне маловероятным из-за замедления ввода СПГ-проектов и транзитных перевозок. Ряд собеседников “Ъ” полагает, что идея перенаправления нефти с Балтики на СМП призвана обеспечить выполнение заявленных показателей по грузообороту.
С другой стороны, у идеи есть рациональное зерно. Санкции заставили нефтекомпании отказаться от поставок нефти в Европу и везти ее в Азию, что уже увеличило расходы на фрахт в разы. Кроме того, вывоз нефти из портов Балтики означает необходимость проходить датские проливы, что гипотетически в будущем несет угрозу ограничений для танкеров с российской нефтью под предлогом их небезопасности или отсутствия европейской страховки. С этой точки зрения СМП выглядит более надежным маршрутом, однако более длинным, если грузы будут идти из балтийских портов по СМП на восток.
Сейчас по СМП транспортируется только нефть с арктических месторождений.
РФ ежемесячно экспортирует из балтийских портов (Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург и Высоцк) около 6 млн тонн нефти. По словам двух собеседников “Ъ”, вопрос перенаправления поставок нефти на СМП из Усть-Луги и Приморска обсуждался с «Газпром нефть» и «Роснефтью». Но нефтекомпании смущает необходимость заказа специальных танкеров, которые массово не производятся в РФ, а также отсутствие достаточного количества ледоколов для круглогодичной проводки на восток. Сейчас рассматривается вариант отгрузки нескольких партий летом, когда по СМП могут проходить обычные танкеры.
Два источника “Ъ” утверждают, что еще в 2022 году обсуждалось строительство нефтепровода от БТС-1 в порты Белого моря мощностью несколько десятков миллионов тонн в год, однако, «всерьез этот вариант не рассматривается».
Советник главы «Транснефти» Игорь Демин подтвердил “Ъ”, что прорабатывался проект отвода от БТС в направлении Белого моря, были проведена трассировка трех маршрутов прокладки нефтепроводов. По его словам, сейчас экономически этот проект нереализуем в рамках инвестпрограммы «Транснефти». «Мы изучаем другие варианты, строительство которых возможно за счет возвратных заимствований у банков и собственных средств компании в значительно более сжатые сроки»,— отметил он.
По мнению Надежды Малышевой из Portnews, перенаправление значительных объемов нефти из балтийских портов на СМП займет минимум несколько лет, при этом необходимость в ледокольной проводке удорожает такую логистику. Что касается отгрузок нефти из северных портов Витино, Мурманск, Архангельск, то их использование для поставок по СМП ограничено пропускной способностью железной дороги.