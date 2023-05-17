Таков Севморпуть

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании у Владимира Путина предложил направить экспорт российской нефти с портов Балтики на Севморпуть. По утверждению «Росатома», это «самый привлекательный и безопасный маршрут» в условиях санкций. Но собеседники “Ъ” сомневаются в экономической целесообразности идеи и наличии достаточного числа танкеров ледового класса для круглогодичных отгрузок. По мнению экспертов, на создания условий для таких поставок потребуется несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Дмитрия Лобусова, ФГУП «Атомфлот» Фото: Фото Дмитрия Лобусова, ФГУП «Атомфлот»

«Росатом» обсуждает с нефтяниками перенаправление экспорта российской нефти из портов Балтики на Севморпуть для поставок в Азию, заявил глава госкорпорации Андрей Лихачев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина. По словам господина Лихачева, введенное 5 декабря прошлого года эмбарго ЕС на поставки российской нефти «открыло новое окно возможностей для дополнительной грузовой базы на СМП», который топ-менеджер считает «самым безопасным и привлекательным маршрутом».

Объем перевозок по СМП в 2022 году составил 34 млн тонн, план на этот год — 36 млн тонн. «Прорабатывается участие партнеров из дружественных стран не только в транзите по СМП, но и развитии инфраструктуры»,— отметил глава «Росатома». В «Росатоме» сообщили «Ъ», что пока не могут сообщить детали.

«Росатом» выступает оператором Севморпути и отвечает за его развитие. Владимир Путин поручил увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, но теперь выполнение плана под вопросом.

К 2030 году предполагался рост перевозок до 150 млн тонн, а к 2035 году — до 220 млн тонн, что сейчас выглядит крайне маловероятным из-за замедления ввода СПГ-проектов и транзитных перевозок. Ряд собеседников “Ъ” полагает, что идея перенаправления нефти с Балтики на СМП призвана обеспечить выполнение заявленных показателей по грузообороту.

С другой стороны, у идеи есть рациональное зерно. Санкции заставили нефтекомпании отказаться от поставок нефти в Европу и везти ее в Азию, что уже увеличило расходы на фрахт в разы. Кроме того, вывоз нефти из портов Балтики означает необходимость проходить датские проливы, что гипотетически в будущем несет угрозу ограничений для танкеров с российской нефтью под предлогом их небезопасности или отсутствия европейской страховки. С этой точки зрения СМП выглядит более надежным маршрутом, однако более длинным, если грузы будут идти из балтийских портов по СМП на восток.

Сейчас по СМП транспортируется только нефть с арктических месторождений.

РФ ежемесячно экспортирует из балтийских портов (Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург и Высоцк) около 6 млн тонн нефти. По словам двух собеседников “Ъ”, вопрос перенаправления поставок нефти на СМП из Усть-Луги и Приморска обсуждался с «Газпром нефть» и «Роснефтью». Но нефтекомпании смущает необходимость заказа специальных танкеров, которые массово не производятся в РФ, а также отсутствие достаточного количества ледоколов для круглогодичной проводки на восток. Сейчас рассматривается вариант отгрузки нескольких партий летом, когда по СМП могут проходить обычные танкеры.

Два источника “Ъ” утверждают, что еще в 2022 году обсуждалось строительство нефтепровода от БТС-1 в порты Белого моря мощностью несколько десятков миллионов тонн в год, однако, «всерьез этот вариант не рассматривается».

Советник главы «Транснефти» Игорь Демин подтвердил “Ъ”, что прорабатывался проект отвода от БТС в направлении Белого моря, были проведена трассировка трех маршрутов прокладки нефтепроводов. По его словам, сейчас экономически этот проект нереализуем в рамках инвестпрограммы «Транснефти». «Мы изучаем другие варианты, строительство которых возможно за счет возвратных заимствований у банков и собственных средств компании в значительно более сжатые сроки»,— отметил он.

По мнению Надежды Малышевой из Portnews, перенаправление значительных объемов нефти из балтийских портов на СМП займет минимум несколько лет, при этом необходимость в ледокольной проводке удорожает такую логистику. Что касается отгрузок нефти из северных портов Витино, Мурманск, Архангельск, то их использование для поставок по СМП ограничено пропускной способностью железной дороги.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко, Полина Смертина