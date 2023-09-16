Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заявил, что США «необходимо спасти от фашистов»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил необходимости «спасти Соединенные Штаты от фашистов». По его мнению, именно носители фашистской идеологии в настоящее время управляют страной.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты»,— заявил бывший американский президент в ходе мероприятия «Женщины-лидеры Америки».

По его словам, в 2024 году американским избирателям необходимо будет «сделать все возможное», чтобы отстранить от власти нынешнего президента США Джо Байдена и всех представителей его команды. Он полагает, что администрация господина Байдена является «самой продажной за всю историю Соединенных Штатов».

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Джо Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Дональд Трамп обещал, что при переизбрании он добьется мирного разрешения военного конфликта России и Украины еще до инаугурации в январе 2025 года.

В настоящее время Дональд Трамп является претендентом на выдвижении в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...