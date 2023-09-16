Трамп заявил, что США «необходимо спасти от фашистов»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил необходимости «спасти Соединенные Штаты от фашистов». По его мнению, именно носители фашистской идеологии в настоящее время управляют страной.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты»,— заявил бывший американский президент в ходе мероприятия «Женщины-лидеры Америки».

По его словам, в 2024 году американским избирателям необходимо будет «сделать все возможное», чтобы отстранить от власти нынешнего президента США Джо Байдена и всех представителей его команды. Он полагает, что администрация господина Байдена является «самой продажной за всю историю Соединенных Штатов».

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Джо Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Дональд Трамп обещал, что при переизбрании он добьется мирного разрешения военного конфликта России и Украины еще до инаугурации в январе 2025 года.

В настоящее время Дональд Трамп является претендентом на выдвижении в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».

Александр Кислов