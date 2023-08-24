Трамп обвинил Байдена в некомпетентности для решения конфликта России и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден не может содействовать прекращению военного конфликта России и Украины. При этом Дональд Трамп не сомневается в своей компетентности и считает, что он мог бы остановить конфликт в короткие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

«Я считаю, что он недостаточно компетентен для этого»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону, трансляция велась в Х (Twitter). Дональд Трамп считает, что Джо Байден не сможет участвовать в выборах 2024 года. По его мнению, он просто «не дотянет до ворот» — об этом говорит его ментальное и физическое состояние.

Когда Дональда Трампа спросили, какую первостепенную проблему на посту президента он решил бы в первую очередь, он упомянул обеспечение безопасности границ и борьбу с нелегальной миграцией.

Дональд Трамп не раз использовал тезис о рисках третьей мировой войны во время критики Джо Байдена. В конце февраля он написал, что Джо Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Дональд Трамп обещал, что при переизбрании он добьется мирного разрешения военного конфликта России и Украины еще до инаугурации в январе 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».