Пятое судно вышло из порта Одессы по временному коридору

Вице-премьер Украины Александр Кубраков сообщил, что пятое судно покинуло порт Одессы по временному коридору, организованному киевскими властями после выхода России из зерновой сделки. По его словам, судно перевозит рапс и металл.

Как сообщил украинский чиновник на своей странице в соцсети X (прежнее название — Twitter), сухогруз «Пума» под флагом Каймановых островов, который зашел в порт 19 февраля 2022 года и не смог уйти оттуда с начала боевых действий на Украине, покинул Одессу с 14 тыс. тонн рапса и 16 тыс. тонн металла. По словам Александра Кубракова, это пятый рейс с тех пор, как Россия вышла из соглашения о безопасном проходе для зерновозов.

«Из-за блокировки Черноморской зерновой инициативы и мировой растущей потребности в агропродукции Украина рассматривает возможность использования коридора для судов с невоенными грузами, особенно агропродукцией, преимущественно в Африку и Азию», — добавил господин Кубраков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил, что с середины августа по начало сентября по временным коридорам, организованным властями страны, успешно прошли четыре судна.

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы. РФ объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное объявление.

О дискуссии вокруг зерновой сделки — в материале «МИДы на урожай».

Александр Кислов