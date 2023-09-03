Зеленский: еще два судна прошли по временному коридору в Черном море

Еще два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X. Он поблагодарил работников портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.

Вероятно, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов. Об этом 1 сентября сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По данным министра, с середины августа временным коридором воспользовались четыре судна. В первую очередь речь идет о судах, которые находились в украинских портах.

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы. РФ объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное объявление.

О дискуссии вокруг зерновой сделки — в материале «МИДы на урожай».

Леонид Уварчев