«Союз МС-24» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС) в 21:53 мск в авторежиме. Трансляция открытия люков между кораблем «Союз МС-24» и МКС ведется на YouTube-канале «Роскосмоса».

«Союз МС-24» стартовал с космодрома Байконур. На борту корабля находится российско-американская делегация, которая состоит из космонавтов «Роскосмоса« Олега Короненко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О`Хары.

Экспедиция делегации рассчитана на год (около 375 суток). В ходе экспедиции планируется совершить четыре выхода в открытый космос с целью проведения исследований. Российские космонавты Короненко и Чуб должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-25» в сентябре следующего года, а Лорал О'Хара — на корабле «Союз МС-24» в марте.