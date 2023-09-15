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Депутаты ГД от ЕР Сокол и Кастюкевич подали заявления о сложении полномочий

Депутаты Государственной думы (ГД) от «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Заявления одобрила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, следует из проектов постановлений на сайте нижней палаты парламента. ГД рассмотрит вопрос о снятии полномочий 19 сентября.

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Сергей Сокол

Сергей Сокол

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игорь Кастюкевич

Игорь Кастюкевич

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Сергей Сокол

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игорь Кастюкевич

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Республики Хакасия на прошедших выборах. Он был вынужден сняться с них из-за проблем со здоровьем. Господин Сокол заявил, что проблемы возникли из-за осложнений после июльской операции, которую он перенес в связи с перитонитом.

Игорь Кастюкевич, секретарь отделения «Единой России» в Херсонской области, о желании сдать депутатский мандат ранее не сообщал.

Эрдни Кагалтынов

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