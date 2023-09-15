«Союз МС-24» с двумя россиянами и одной американкой вышел на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Союз МС-24» на околоземную орбиту, сообщает «РИА Новости». На его борту находятся два российских космонавта — Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара. Корабль летит на Международную космическую станцию.

Уточняется, что ракета взлетела с площадки на Байконуре в 18:44 мск. Время в пути должно составить более трех часов, стыковка с МКС планируется в 21:56 мск.

Господин Кононенко является командиром российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Господин Чуб и госпожа О'Хара летят в космос впервые. Россияне проведут на станции год, американка — полгода. Господин Кононенко станет первым человеком, который проведет в космосе больше тысячи дней. Российские космонавты планируют провести около 60 научных экспериментов и до 4 выходов в космос.

Эрдни Кагалтынов