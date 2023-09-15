На Кубани за неделю зафиксировали рост цен на бензин

Стоимость автомобильного бензина в Краснодарском крае к 11 сентября снизилась на 0,65% в сравнении с показателем предыдущей недели. Сведения об этом опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость бензина на Кубани в период с 28 августа по 3 сентября составила 56,91 руб. В период с 4 по 10 сентября показатель увеличился до 57,28 руб.

Больше всего в крае за указанный период выросли цены на дизельное топливо (+1,7%) — с 60,07 руб. до 61,13 руб.

Ранее в Минэнерго объяснили перебои с поставками топлива в Краснодарский край и другие южные регионы сезонной загруженностью железных дорог. При этом в ведомстве отметили, что объемов производства и запасов топлива достаточно для закрытия потребительского спроса.

Анастасия Донскова

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