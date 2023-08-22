Минэнерго объяснило сезонным фактором нехватку бензина на АЗС Кубани и Крыма

Перебои с поставкой топлива в южные регионы РФ, в частности в Краснодарский край и Крым, связаны с сезонной загруженностью железных дорог, заявили в Минэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон… Объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса»,— цитирует заявление ведомства РБК.

Ранее на дефицит топлива пожаловались представители ряда сельскохозяйственных регионов страны, где доступность топлива имеет существенное значение в период проведения полевых работ. Как пишут «Известия», соответствующие письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской области. О нехватке топлива на заправках заявили представители Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, Калмыкии, Кубани и Крыма.

По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, в прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля.

Кроме того, в регионах обеспокоены не только проблемой нарушения поставок топлива, но и ростом его стоимости. Гендиректор «АгроГард» Павел Царев также отметил, что кроме увеличения цен ГСМ (в ЮФО, по его словам, с мая цены выросли на 25%) также наблюдаются проблемы с доставкой на предприятия Краснодарского края, поэтому его везут из прилегающих регионов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что стоимость оптовых поставок топлива для фермеров региона увеличилась на треть. По словам источника, если в начале весны топливо можно было купить за 48,4 руб. за литр, то уже в августе эта цифра поднялась до 65,9 руб. Сельхозпроизводители вынуждены закупать дизельное топливо ЕВРО ДТ-С-К5 по завышенной цене, так как у них нет возможности заправлять сельскохозяйственную технику на АЗС.

Наталья Решетняк

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